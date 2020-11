Genevoix et "les héros ordinaires" de 14-18 entrent au Panthéon

Le cercueil de Maurice Genevoix fait son entrée au Panthéon à Paris, le 11 novembre 2020 ( POOL / Francois Mori )

L'écrivain Maurice Genevoix est entré mercredi au Panthéon avec "tous ceux de 14", ces "héros ordinaires" ayant combattu durant la Première guerre mondiale, et qui symbolisent "le courage français" selon Emmanuel Macron.

"Ils sont là, ceux de 14", qui "arrivent par millions pour entrer sous le dôme" du Panthéon, "le temple des héros de notre Patrie", a déclaré le chef de l'Etat au cours d'une émouvante cérémonie qui s'est tenue le jour de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Ce "cortège des braves" combattants est représenté par Maurice Genevoix qui, dans "Ceux de 14", son recueil de 1.000 pages sur la guerre, leur a offert "l'immortalité des mots" et leur a redonné "des noms, des visages, des accents".

"Avec Maurice Genevoix, entre au Panthéon un destin républicain, une existence française", a résumé Emmanuel Macron.

Recouvert du drapeau tricolore et porté par la Garde Républicaine, le cercueil de l'auteur décédé en 1980 a rejoint au Panthéon ceux des 70 hommes et 5 femmes qui y sont inhumés.

Dans son discours, Emmanuel Macron a cité Jean Jaurès, selon lequel "les gloires du passé ne sont vivantes que pour les pays vivants". "De Ceux de 14 à Ceux d'aujourd'hui. Nous, Français, sommes bien vivants", a précisé le président, qui s'exprimait dans le contexte difficile de l'épidémie du Covid-19 et des récents attaques jihadistes.

- "communion française" -

Maurice Genevoix en 1979 à Paris ( AFP / Georges BENDRIHEM )

Dans son oeuvre, Maurice Genevoix s'est fait le témoin de "l'Histoire de femmes et d'hommes animés du courage de ceux qui savent pourquoi ils se battent. Du courage français", a-t-il ajouté. "Celui-là même qui nous permit de bâtir, avec notre Europe, la paix que nous leur devions. Non pas une paix faite de lâchetés et de renoncements mais celle d'un dialogue constant, respectueux de nos histoires, nos différences, nos valeurs".

Cette cérémonie clôt le long cycle du centenaire de la Grande Guerre, dont le temps fort a été "l'itinérance" d'une semaine ayant conduit Emmanuel Macron en 2018 sur les lieux des grandes batailles de l'est et du nord du pays.

C'est lors d'une étape aux Eparges, un petit village proche de Verdun, qu'il avait annoncé l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, grièvement blessé là-bas le 25 avril 1915 lors de violents combats.

Le président Emmanuel Macron ravive la flamme sur la tombe du soldat inconnu, le 11 novembre 2020 ( POOL / Yoan VALAT )

Confinement oblige, cette célébration s'est déroulée en petit comité et sans public comme, dans la matinée, la commémoration du 102e anniversaire de l'Armistice marquée par le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.

Cette séquence mémorielle, débutée lundi par la célébration du 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, a été conservée en totalité malgré la pandémie car "il est important de maintenir les grands moments de communion nationale et de rassembler les Français en tant que nation", a expliqué l'Elysée.

Durant la cérémonie, ont été inaugurées six sculptures du plasticien allemand Anselm Kiefer, les premières nouvelles oeuvres installées au Panthéon depuis un siècle. Elles sont accompagnées par une oeuvre sonore du musicien Pascal Dusapin, mêlant un choeur et l'enregistrement de 15.000 noms de soldats morts durant la guerre.

Emmanuel Macron devant Le cercueil de Maurice Genevoix qui fait son entrée au Panthéon à Paris, le 11 novembre 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Dans son discours, Emmanuel Macron a rappelé que Maurice Genevoix, né en 1890, n'était pas seulement l'auteur de "Ceux de 14" mais aussi d'"une œuvre immense", qui a joué un rôle important dans la vie intellectuelle du XXe siècle, notamment à son poste de Secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il est, a-t-il ajouté, "l'écrivain de la nature et de la liberté des méandres de la Loire", notamment avec Raboliot (1925), son roman le plus connu.

A sa mort le 8 septembre 1980, le président Giscard d'Estaing avait salué en Maurice Genevoix "le premier de nos écologistes".

Depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron a déjà présidé à la "panthéonisation" de l'ancienne ministre Simone Veil et de son époux le 1er juillet 2018. A ce stade, aucune autre entrée n'est programmée, selon l'Elysée.

