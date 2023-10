Genesio : « Un penalty est un geste mental avant d’être technique »

L’horloge tourne, les minutes sont torrides…

À la 85 e minute et 47 secondes, Ludovic Blas est ceinturé par Alfonso Pedraza dans la surface de réparation, et l’arbitre indique le point de penalty sans hésiter. Le chrono indique 86:53 quand Martin Terrier pose le ballon et attend le coup de sifflet de l’arbitre, pour tenter de retrouver le chemin des filets après neuf mois d’absence. 90 e minute et 43 secondes de jeu : après une très (trop) longue analyse du camion de la VAR, le penalty est accordé. Un coup de pied arrêté que Terrier finira par tirer à la 91 e minute et 11 secondes de jeu. Loupé. Pour Bruno Genesio, le temps mis par l’assistance-vidéo pour accorder ce penalty a fortement perturbé son tireur.…

MD pour SOFOOT.com