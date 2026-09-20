Genesio : « Pas normal que l'OM soit dans cette situation »

Le classement est dur, mais c’est le classement : l’OM est 17 e de Ligue 1 après cinq journées avec trois petits points au compteur. Les Marseillais n’ont pourtant pas démérité face au PSG ce dimanche, mais le champion en titre a fini par imposer sa loi (1-2). Bruno Genesio a regretté de voir « les mêmes maux » aboutir aux « mêmes conséquences » pour son équipe sur le plan défensif.

« Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps . On a beaucoup plus subi en deuxième, analyse-t-il sur Ligue 1+ . On a quand même réussi à revenir au score, ce qui n’était pas une fine affaire, mais deux minutes après on s’est un peu déconcentrés, on était peut-être dans l’émotion. C’est vraiment regrettable d’encaisser un but comme ça , sur un deuxième ballon. Ça laisse beaucoup de frustration et de regrets parce qu’on n’apprend pas assez vite de nos erreurs. Sur l’esprit et l’investissement, je n’ai pas grand-chose à redire depuis le début de saison. Simplement, on doit faire mieux dans notre surface de réparation, être beaucoup plus attentifs. On prend beaucoup trop de buts évitables. » …

QB pour SOFOOT.com