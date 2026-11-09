Genesio, Pantaloni et les hussards noirs de la Ligue 1

Artisans de la renaissance de Marseille et Nice, Bruno Genesio et Olivier Pantaloni ont enchanté ce dimanche de foot et passeront la trêve bien au chaud. Preuve que la Ligue 1 peut s'appuyer sur deux choses : des dynamiques et des bons profs.

Paix à son âme, mais Charles Péguy est trituré ce mois-ci. Puisqu’il est censé inspirer la jeunesse, le patronyme de l’écrivain a été légué à des bahuts bien en colère cet automne. Ses murs ont tremblé à Orléans, Paris et Gorges. Ses textes ont aussi été malmenés par un Édouard Philippe au fond de la classe, l’ancien Premier ministre invoquant Notre jeunesse pour associer les pillages des dernières semaines à l’immigration. Et dans le foot ? Dans une Ligue 1 pas franchement flamboyante, car Paris a repris son train-train, car l’absence de tauliers (Saint-Étienne, Bordeaux, Nantes, Metz) pèse finalement assez lourd en histoire et ambiance, car l’absence de sous n’est pas encore comblée par des idées excellentes, Péguy est toujours vivant. Vainqueurs de Lens avec l’OM et d’Angers avec Nice, Bruno Genesio et Olivier Pantaloni sont les garants des belles histoires de ce championnat de France. Sur eux repose la dramaturgie de la première division. Péguy les décrirait ainsi : « Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. »

Séries et confiances

Le foot, comme la vie, tient à peu de choses. Rembobinons fin septembre, il y a un mois. Le classement est anecdotique, mais quand même : Nice est 14 e , Marseille, 17 e . Un mois plus tard, les deux sont lancés. Pour Nice, c’est cinq victoires en six matchs. Marseille entame ces deux semaines de trêve fort de cinq victoires de rang en Ligue 1, bonifiée par celle de la relance européenne contre Leverkusen. L’OM est l’une des quatre équipes du top 5 européen à avoir remporté tous ses matches de championnat entre les deux trêves internationales de l’automne avec le Real Madrid, Arsenal et le Paris Saint-Germain. Une première depuis l’automne dernier.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com