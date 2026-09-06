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Genesio : « On s'est fait contrer comme une équipe de gamins »
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 23:49
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Genesio : « On s'est fait contrer comme une équipe de gamins »

Genesio : « On s'est fait contrer comme une équipe de gamins »

Les termes. Après la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris FC (2-3) ce dimanche soir, Bruno Genesio, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, n’a pas mâché ses mots au micro de Ligue 1+ : « On a un petit peu tout confondu par moments, a pointé l’ancien coach de Lille. Malgré tout, on a réussi à revenir assez rapidement, donc je pense que ce n’est pas ce qui nous a pénalisés ce soir […] Le troisième but est significatif de ce qu’on a mal fait : beaucoup trop de temps dans les transmissions, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

La défense au centre des critiques

L’entraîneur phocéen n’a également pas hésité à pointer du doigt les lacunes défensives de son équipe : « Il y a eu de très bonnes choses avec ballon, du jeu sur les côtés, des dédoublements, mais on ne peut pas espérer grand-chose quand on défend comme on a défendu, a-t-il assuré. Il va falloir absolument qu’on en prenne conscience. J’en suis aussi responsable parce que je demande beaucoup de choses à mon équipe : presser et défendre en avançant. Mais il faut être suffisamment lucide pour savoir quand on peut le faire et quand il faut être un peu plus en bloc. »

TM pour SOFOOT.com

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