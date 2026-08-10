Genesio commence déjà à trouver le mercato marseillais très long

Le sourire, puis la grimace. Pour sa première au Vélodrome, Bruno Genesio a vu son OM s’imposer avec la manière face à l’Athletic Bilbao (3-1) . Mais au moment de parler mercato après la rencontre, l’ambiance était déjà beaucoup moins festive. « Ce n’est pas l’idéal. Je le savais, mais peut-être pas à ce point-là », a reconnu le technicien marseillais, confronté depuis son arrivée à un effectif qui pourrait encore largement bouger d’ici la fin du mois.

Deux jours après avoir demandé aux supporters de « savoir être patients », Genesio préfère désormais laisser les comptes à ceux qui savent les faire : « Moi, je suis entraîneur, donc il faudra que je tire 100 % du groupe que j’aurai à ma disposition le 1 er septembre. C’est notre travail. Les finances et tout ce qui tourne autour du mercato, ce n’est pas mon travail. »…

MJ pour SOFOOT.com