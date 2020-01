Générations X, Y, Z... Où en est-on avec le dialogue intergénérationnel ?

Daniel Karyotis, directeur Général de Banque Populaire Auvergne-Rhône-AlpesLe mini-buzz créé par cette expression est révélateur de fractures de la société plus qu'on ne peut l'imaginer au premier abord. Souvenez-vous. Une vidéo met face à face une personne d'âge mûr qui clame que les jeunes sont des « Peter Pan vivant dans un monde merveilleux et irréel », et un jeune lui répondant devant son ordinateur : « OK boomer ! » qui clairement laisse penser que les jeunes pensent de leur côté que les baby-boomers sont résistants au changement et profondément égoïstes.Simple effet de mode ou expression d'une fracture plus profonde ? Personnellement, je pencherais plutôt pour la thèse du début d'une fracture entre générations. Plusieurs éléments nous le démontrent. Premier élément : le vieillissement de la population, même si celui-ci est inégal d'un pays à l'autre et qu'il touche principalement les anciens pays riches européens. Dans les projections à venir, la France passe ainsi de 16 000 centenaires à peut-être plus de 300 000 en 2050 ! Ce vieillissement a deux conséquences directes : le financement de la fin de vie des plus âgés et l'émergence de la cohabitation parfois dans une même famille de quatre générations aux visions très opposées, ce qui débouche sur le deuxième élément : quatre générations et quatre attentes différentes. LIRE AUSSI > Un rapport contre les préjugés sur l'âgeQuand on a atteint et dépassé les 90 ans, les besoins sont simples : vivre au jour le jour, rester le plus longtemps possible chez soi. C'est par exemple le souhait très fort de ma propre mère qui a 92 ans. Les 60-70 ans pensent eux plutôt à profiter de la vie, voyager tant que la santé le leur permet, préserver leurs retraites (d'où une partie des Gilets jaunes en France). Et ils ne sont pas forcément prêts à changer de mode de vie, considérant que cela revient aux plus jeunes ...