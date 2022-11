Génération 2018 et Qatar : Les Bleus, résistants de la dernière heure ?

L'équipe de France décolle vers Doha. Avant de monter dans l'avion, la "Génération 2018" a publié une lettre pour annoncer son soutien aux " ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains ". Une prise de position qui est sûrement censée clore le débat autour de la position pour le moins nonchalante de la FFF et des Bleus sur ces questions. Seul problème : il faudra tenir ces promesses.

Varane en chef de file

Les joueurs sont enfin sortis du bois. Depuis le temps que Raphaël Varane et Hugo Lloris annonçaient à demi-mot une réaction , voire une action, on craignait que le point de non-retour chronologique ne soit franchi. Le contexte s'avérait certes loin d'être serein. Les propos empreints de mépris de Noël Le Graët sur le sort des travailleurs migrants avaient jeté une ombre décevante sur l'image de la France, nation des droits de l'homme. La sortie d'Hugo Lloris affirmant qu'il ne porterait finalement pas de brassard contre les discriminations, notamment envers les personnes LGBT , parpour le pays hôte, avait de son coté désarçonné et déçu au-delà du cercle des antiMondial. Même si personne n'était dupe devant le coup de com' que constituait ce bout de tissu. Pire que tout, sa justification sentait le rance :Une phrase qui a fait le bonheur de l'extrême droite et de ses trolls sur les réseaux sociaux.Il fallait rattraper le coup. Le capitaine des Bleus avait d'ailleurs annoncé :Ceest donc d'abord une lettre, un texte commun , approuvé normalement par tous les capés des deux derniers Mondiaux (2018 et 2022).