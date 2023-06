Gemelli, où est opéré François, "l'hôpital des papes" à Rome

Une statue du pape Jean-Paul II à l'entrée de l'hôpital Gemelli, le 6 juin 2023 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )

L'hôpital Gemelli de Rome, où le pape François doit être opéré d'une hernie abdominale mercredi, est connu comme "l'hôpital des papes" dans la capitale italienne et avait même été surnommé "Vatican trois" par Jean Paul II.

Le pape polonais (1978-2005) y avait été soigné à neuf reprises et y avait passé un total de 153 jours, ce qui l'avait conduit à lancer avec humour: "le Vatican numéro un est la place Saint-Pierre, le Vatican numéro deux à Castel Gandolfo (résidence d'été dans les environs de Rome, ndlr) et l'hôpital Gemelli est devenu le Vatican numéro trois".

Ses séjours répétés et prolongés au Gemelli avaient amené le Vatican à y organiser une mini-résidence.

Sécurité oblige, l'appartement du pape se trouve au dixième et dernier étage et l'on y accède par un long couloir surveillé à vue par la police italienne et la gendarmerie du Vatican.

Selon les médias italiens, ce petit appartement peint en blanc et équipé d'un mobilier austère comprend un lit, une télévision, une salle de bain, une cuisine, et des équipements médicaux, ainsi qu'une petite chapelle.

Cette chambre papale fut créée de toutes pièces en mai 1981 lorsque Jean Paul II avait été grièvement blessé par balles sur la place Saint-Pierre par le Turc Mehmet Ali Agça, avant d'être admis d'urgence au Gemelli pour y être opéré.

- Plus grand hôpital de Rome -

Jean-Paul II, dont aucun organe vital n’avait été touché, y avait subi une lourde intervention chirurgicale de près de six heures, mais sa robuste constitution lui avais permis de surmonter l'épreuve.

L'hôpital Gemelli, le 7 juin 2023 à Rome ( AFP / Andreas SOLARO )

Il y retournera à plusieurs reprises, les deux dernières en 2005, à quelques semaines de sa mort. Son successeur, Benoît XVI, ne fera pas de séjour au Gemelli, du moins pas annoncé publiquement.

L'hospitalisation de François mercredi pour une opération de l'abdomen est en revanche son troisième séjour rendu public au Gemelli, après une infection respiratoire fin mars et une lourde opération du côlon en juillet 2021.

L'hôpital Gemelli, dont le nom complet est "Fondation polyclinique universitaire Agostino Gemelli", est le plus grand hôpital de Rome. Plus de 5.000 personnes y travaillent, selon son site internet.

Il fait partie de l'Université du Sacré Coeur, une université catholique fondée en 1921 à Milan (nord) et considérée comme la plus grande université catholique d'Europe avec plusieurs sièges en Italie.