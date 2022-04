Gel : nouvelle catastrophe en vue dans le monde agricole, l'Etat appelé à la rescousse

La nuit du 3 au 4 avril a été la plus froide du mois depuis 1947. Des conséquences désastreuses sont attendues sur les cultures, où les pertes devraient être considérables chez les arboriculteurs.

Dans la Marne, le thermomètre a avoisiné les -10°C (illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Pour la deuxième année consécutive, la France va connaitre une calammité agricole en raison d'une vague de froid intense qui s'abat sur la France métropolitaine. Plus de 80 records de froid ont ainsi été battus aux quatre coins de la France, dans la nuit du 3 au 4 avril.

La présidente du premier syndicat agricole français, la FNSEA, a indiqué que le gel avait "tapé dur" dans la nuit et aurait des conséquences "très graves" car de nombreuses régions avaient été touchées par des températures à -5 degrés. La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide depuis 1947, selon Météo France.

"C'est très grave, ça a tapé fort cette nuit" car "la température est descendue jusqu'à moins 5, beaucoup d'arboriculteurs sont touchés, ce qui a souffert, ce sont surtout les fruits à noyaux", a dit Christiane Lambert. "Il y a beaucoup de régions touchées comme la Dordogne, la Bourgogne, l'Alsace, le Centre-Val de Loire, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire", a-t-elle précisé. "Il faudra un accompagnement" de l'Etat car il y a "de la calamité à déclarer. On ne peut pas encore faire de bilan car les dégâts on les voit quand ça dégèle", a souligné Mme Lambert.

La veille, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a affirmé que "l'Etat sera aux côtés des agricultures touchés, comme il l'avait été lors de l'épisode de gel d'avril 2021". Jean Castex a promis d'aider les agriculteurs touchés par le gel, en demandant au ministre de l'Agriculture de mobiliser "dès le début de semaine" le dispositif des "calamités agricoles". Le Premier ministre a également évoqué l'ouverture, si nécessaire, d'un "fonds d'urgence" pour les départements les plus concernés. La France viticole et agricole qui grelotte s'est mise en mode combat dimanche face au gel printanier qui menace de détruire les fragiles bourgeons, et donc les futures récoltes 2022, dans de nombreuses régions. "L'État sera aux côtés des agriculteurs touchés, comme il l’avait été tout particulièrement lors de l’épisode de gel d’avril 2021, avec la mise en place d’un plan d’ampleur", a écrit le Premier ministre dans un communiqué.

Ce lundi 4 avril, "c'est vraiment les arboriculteurs, au vu de l'état d'avancement des vergers, qui vont être très fortement impactés", a indiqué pour sa part Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA, mentionnant des productions touchées telles que la prune, la mirabelle, et "tous les fruits à noyaux et à la pomme".

Le pourtour méditerranén et les vignobles épargnés?

Il a précisé que "pour la vigne dans ces régions-là, il y avait une précocité qui était moindre, il y avait encore beaucoup de bourgeons qui n'étaient pas éclos. Là où il y a deux ou trois feuilles étalées, il y a aura des gels importants mais c'est difficile à cette heure-là, au moment où encore tout le monde lutte d'avoir un point précis".

"Ce qui semblerait épargné à ce stade là, c'est plus la Méditerranée et un peu la vallée du Rhône grâce au Mistral et des températures qui ont été entre 0, -1 degré. Il va falloir attendre pour voir s'il y a pas quelques dégâts, je pense notamment sur ces parcelles qui sont en bas-fond. Vers 11h, midi, on verra plus l'ampleur des dégâts", a résumé Jérôme Despey.