Geffray appelle à "la responsabilité collective" et à une "condamnation unanime" des violences

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray à l'Assemblée nationale à Paris le 10 novembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Dénonçant une "violence inouïe" touchant quelques lycées sur fond de mobilisation sociale, le ministre de l'Education Édouard Geffray, a appelé mercredi à "la responsabilité collective" et à une "condamnation unanime".

"Nous faisons face dans quelques établissements à une violence inouïe, qui n'a cessé de monter en puissance depuis dix jours", a-t-il déclaré sur BFMTV, y voyant l'action d'"individus qui s'en prennent à des personnels, des élèves dans des salles de classe, pour détruire l'institution scolaire" et de "groupuscules organisés", "radicalisés", composés d'élèves mais aussi "d'éléments extérieurs".

Un total de "245 personnels" de l’Éducation nationale ont été blessés depuis le début du mouvement lycéen mi-septembre, selon le ministre.

"Je n'ai toujours pas vu de condamnation massive unanime et sans ambiguïté de ces actes", a-t-il ajouté, appelant à "la responsabilité collective" et invitant aussi les parents à "parler avec leurs enfants" en ce jour férié du 11-Novembre.

Et de marteler que "les organisations syndicales, les organisations de parents d'élèves, les partis politiques, tout le monde doit appeler à la fin catégorique des violences".

Les organisations de jeunesse et les enseignants ont de nouveau manifesté mardi en France lors d'une journée également marquée par l'agression d'une élue Modem francilienne, atteinte par une bouteille d'essence devant un lycée alors qu'elle tentait d'intercéder pour une reprise des cours, suscitant l'indignation jusqu'au sommet de l'État.

Interrogé sur cette élue, le ministre a déclaré lui avoir envoyé un message, mais ne pas en savoir plus sur son état de santé. "Manifestement c'est une femme battante qui croit à l'école, comme l'immense majorité des Français", a-t-il ajouté.

"Le premier des droits, c'est celui d'aller en cours. Ceux qui s'en prennent à ce droit-là doivent être pénalement poursuivis", a-t-il tancé.

L'Union syndicale lycéenne (USL) a "fermement condamné" ces violences mardi, jugeant que ces tensions "traduisent l'absence de réponse de l'exécutif, dont les conséquences retombent sur les personnels de l'Éducation", alors que les manifestations continuent.

"Les proviseurs ont de plus en plus peur pour (eux)-mêmes et leurs familles" qui vivent dans des logements de fonction, a déclaré mercredi sur RTL, Nicolas Bonnet, proviseur d'un lycée professionnel à Libourne et secrétaire national du syndicat majoritaire des personnels de direction (SNPDEN-Unsa). Ils "demandent que les violences s'arrêtent".

Un rassemblement de ces personnels aura lieu "vendredi à 15H00 devant certains établissements très emblématiques, particulièrement touchés ces dernières semaines", selon lui.

Mais, a insisté ce responsable, "il faut une réponse politique d'ampleur aux revendications des lycéens, légitimes", et "des moyens en plus pour l’Éducation, car on n'est plus à l'os, on a attaqué la moelle".

"Par exemple, si on garantit à chaque bachelier une place dans le supérieur pour la rentrée, je suis persuadé que les lycéens arrêteront le mouvement et (...) on n'aura plus les extérieurs venant casser, tirer avec leurs mortiers d'artifice", a-t-il dit.

L'intersyndicale de la jeunesse réunissant l'Union étudiante, l'Union syndicale lycéenne, l'Unef, la Fage veut poursuivre son mouvement en appelant à manifester samedi avant de rejoindre la journée de mobilisation nationale le 17 novembre, lancée à l'origine par une intersyndicale de la Fonction publique rejointe lundi par un appel de la CGT à "l'ensemble des salariés, des retraités et des jeunes".