GB: quatre hommes coupables de violences sexuelles contre une femme droguée par son mari

Richard Wilkins, un des quatre accusés dans un procès de violences sexuelles, quitte le tribunal, à Winchester, dans le sud de l’Angleterre, le 28 octobre 2026 ( AFP / Glyn KIRK )

Quatre hommes ont été jugés coupables jeudi en Angleterre de violences sexuelles à l'encontre d'une femme droguée et violée par son mari pendant treize ans, dans une affaire rappelant le procès Pelicot en France.

Il s'agit du premier procès de ce type à aboutir au Royaume-Uni. Plusieurs autres dossiers sont actuellement devant les tribunaux britanniques pour des faits similaires.

A l'issue de plus de trois semaines d'audiences devant le tribunal de Winchester (sud de l'Angleterre), deux hommes, Norman Macksoni, 48 ans, et Richard Wilkins, 62 ans, ont été reconnus coupables d'avoir violé Joanne Young, une mère de trois enfants âgée de 49 ans, qui a renoncé à son droit à l'anonymat comme Gisèle Pelicot.

Un autre homme, Connor Sanderson-Doyle, 32 ans, a été jugé coupable d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel et le quatrième, Mohammed Hassan, 38 ans, d'attouchement sexuel.

Les faits se sont produits entre 2016 et 2023.

Les quatre hommes ont été placés en détention en attendant d'être fixés sur leur peine, les 21 et 22 décembre.

Ces hommes agissaient en association avec l'ex-mari de la victime, Philip Young, qui publiait des annonces en ligne pour proposer à des inconnus d'avoir des rapports sexuels avec sa femme sans son consentement, alors qu'elle était endormie ou inconsciente, au domicile du couple à Swindon, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Philip Young, un ancien élu local conservateur âgé de 50 ans, a plaidé coupable en janvier de multiples infractions sexuelles à l'encontre de son ex-femme, notamment des viols, des faits de voyeurisme et l'administration d'une substance dans l'intention de l'étourdir ou de la maîtriser.

Un autre accusé, Dean Hamilton, 47 ans, a plaidé coupable de viol et d'agression sexuelle dans cette affaire.

Tous deux connaîtront leur peine le 21 décembre.

Un suspect est en outre toujours recherché par la police.

En annonçant le verdict du jury à l'encontre des quatre accusés jeudi, le juge Pushpinder Singh Saini a souligné qu'il s'agissait "d'infractions sexuelles particulièrement graves", avertissant qu'ils encouraient des "peines de prison importantes".