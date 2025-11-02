GB-Plusieurs personnes poignardées dans un train, deux arrestations

(Actualisé avec précisions, photo et TV disponibles)

Neuf personnes se trouvent dans un état critique après avoir été poignardées samedi à bord d'un train près de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, et deux personnes ont été arrêtées.

La police britannique des transports a fait savoir que la division de lutte contre le terrorisme l'aidait dans son enquête, alors qu'elle travaille pour déterminer les circonstances exactes et les motifs de l'incident.

"Nous menons une enquête urgente afin de déterminer ce qu'il s'est passé et il faudra peut-être un certain temps avant que nous soyons en mesure de confirmer quoi que ce soit d'autre", a déclaré le superintendant en chef de la police des transports, Chris Casey. "Il ne serait pas approprié de spéculer sur les causes de l'incident à ce stade."

La police du Cambridgeshire a dit avoir reçu un appel à 19h39 GMT après que des signalements ont fait état de plusieurs personnes poignardées à bord d'un train à destination de Londres.

"Des policiers armés se sont rendus sur les lieux et le train a été arrêté à Huntingdon, où deux hommes ont été arrêtés", a indiqué la police dans un communiqué.

Un témoin a dit à Sky News que l'un des suspect, qui brandissait un couteau, a été interpellé au moyen d'un pistolet paralysant taser.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré sur le réseau social X que l'incident était "très inquiétant".

"Mes pensées vont vers toutes les personnes affectées (par cet incident) et je remercie les services d'urgence de leur réaction", a-t-il dit.

(James Davey; version française Camille Raynaud)