GB-Les vagues de chaleur de l'été 2026 ont été les plus mortelles jamais enregistrées

La Grande-Bretagne a enregistré cet été le nombre de décès liés à la chaleur le plus élevé jamais relevé, atteignant 5.258, a déclaré lundi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Ce bilan fait suite à un été marqué par des périodes prolongées de chaleur extrême en Europe, qui selon les scientifiques, deviennent de plus en plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique.

En Grande-Bretagne, sept épisodes de canicule ont duré au total 41 jours au cours de l’été, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis le début du suivi annuel de la mortalité liée à la chaleur, en 2016, a indiqué l’UKHSA.

Au cours de l'été 2022, une autre période particulièrement chaude, 2.985 décès liés à la canicule avaient été comptabilisés en Grande-Bretagne par l'UKHSA.

Des chercheurs de l’Imperial College de Londres et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine ont estimé que plus de 50.000 personnes sont mortes cet été en raison de la chaleur dans les zones urbaines de 30 pays européens, soit le bilan le plus élevé enregistré depuis 2000.

La période de chaleur la plus meurtrière en Grande-Bretagne s’est étendue du 21 au 28 juin derniers, durant laquelle environ 2.401 décès ont été associés à la canicule.

Ross Thompson, scientifique principal en santé environnementale de l'UKHSA, a déclaré qu’il était essentiel que chacun soit préparé "non seulement pendant une vague de chaleur, mais aussi à plus long terme".

"Les décisions que nous prenons aujourd’hui détermineront les conséquences sur la santé que subiront les populations au cours des décennies à venir."

La chaleur peut être mortelle en provoquant un coup de chaleur et une déshydratation, ou en aggravant des pathologies cardiovasculaires et respiratoires sous-jacentes.

(Rédigé par Sam Tabahriti ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)