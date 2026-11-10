GB-La police a arrêté un militaire américain soupçonné d'aider la Russie

La police britannique a annoncé mardi avoir qu'un membre de l'armée américaine, suspecté d'avoir apporté son aide aux services de renseignements russes, avait été arrêté en vertu de la loi sur la sécurité nationale (National Security Act).

Un homme de 41 ans a été arrêté mardi près de Gloucester et a été placé en garde à vue dans un commissariat de Londres, a indiqué la police.

L e suspect est soupçonné d'infractions relevant des articles 1 et 3 de la loi sur la sécurité nationale, qui concernent l'obtention ou la divulgation d'informations protégées et l'aide apportée à un service de renseignement étranger.

"Il s'agit d'une arrestation importante qui concerne des accusations d'espionnage. Cela constitue une préoccupation majeure pour les Etats-Unis et leurs alliés", a dit le directeur du FBI, Kash Patel.

"Le comportement présumé d'un officier supérieur, en charge d'informations sensibles, nous rappelle de manière saisissante que les menaces internes sont bien réelles et persistantes", a dit Sean Stinchon, commandant en chef du Commandement du contre-espionnage de l'armée américaine.

(Sam Tobin; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)