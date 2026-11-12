GB-La croissance du PIB estimée à 0,7% au T3

La croissance de l'économie britannique a accéléré comme prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,7% sur la période juillet-septembre 2026, comme attendu par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,5% au deuxième trimestre 2026.

Sur un an, le PIB a augmenté de 1,9% au troisième trimestre, comme anticipé par les économistes et après +1,4% au deuxième trimestre 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)