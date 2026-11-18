L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré comme prévu sur un an en octobre, montrent des données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation ont progressé en volume de 3,6 % le mois dernier, en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters et après +3,5% en septembre .

En rythme mensuel, les prix ont également accéléré comme prévu en octobre à +0,5% après une hausse de +0,4% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à +2,8 % sur une base annuelle et à +0,3 % sur une base mensuelle, après respectivement +2,8% et +0,2% le mois précédent et des consensus à +2,8% et +0,3%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)