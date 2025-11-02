 Aller au contenu principal
GB-L'attaque au couteau dans un train semble être un "acte isolé"
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 10:16

(Avec commentaires du ministre Healey)

L'attaque au couteau qui a fait neuf blessés graves samedi soir dans un train près de Cambridge en Angleterre semble être un acte isolé, a déclaré dimanche le ministre britannique de la Défense, John Healey.

"Les premières conclusions sont qu'il s'agit d'un incident isolé, d'une attaque isolée", a déclaré John Healey sur la chaîne Sky News.

Selon la police, deux hommes ont été arrêtés en gare de Huntingdon, dans le Cambridgeshire, où le train s'est arrêté en urgence. Aucune information n'a été communiquée à ce stade sur le profil des deux suspects, ni sur le mobile de l'attaque.

La police des transports, qui est aidée dans son enquête par la division antiterroriste, devait tenir une conférence de presse dans la matinée.

La police locale a reçu un appel samedi soir à 19h39 (GMT) signalant des agressions au couteau à bord du train.

"Des policiers armés se sont rendus sur les lieux et le train a été arrêté à Huntingdon, où deux hommes ont été arrêtés", a indiqué la police dans un communiqué.

Un témoin a dit à Sky News que l'un des suspects, qui brandissait un couteau, a été interpellé au moyen d'un Taser.

Dix personnes ont été hospitalisées dont neuf présentant des blessures potentiellement mortelles, a ajouté la police.

Le Premier ministre Keir Starmer a déploré un "incident effroyable".

(Sarah Young, James Davey; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse)

