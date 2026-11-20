Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de manière inattendue en octobre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont augmenté en volume de 0,7% le mois dernier, après un recul de 0,6% en septembre (révisé de -0,4%). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation .

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 2,3% en octobre, contre +0,4% en septembre (révisé de 0,8%) et un consensus à +1,7%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)