GB: Boris Johnson, hospitalisé, a "bon moral"

Photo diffusée le 28 mars 2020 par le 10 Downing Street du Premier ministre britannique Boris Johnson en visioconférence depuis chez lui, à Londres ( 10 Downing Street / Andrew PARSONS )

Contaminé par le nouveau coronavirus et hospitalisé, le Premier ministre britannique Boris Johnson a "bon moral" et reste aux commandes, selon son équipe, de la riposte à la pandémie qui a fait plus de 5.000 morts au Royaume-Uni.

Le Covid-19 a tué 5.373 personnes dans le pays, selon le bilan du ministère de la Santé publié lundi. Avec 439 nouveaux morts recensés en 24h, le dernier bilan marque une décrue pour le deuxième jour consécutif. Mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, le week-end dernier ayant déjà montré une baisse des bilans journaliers avant de repartir à la hausse.

Après avoir été diagnostiqué il y a dix jours, M. Johnson, 55 ans, seul chef d'Etat ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé, a été hospitalisé dimanche soir pour subir des examens, ont annoncé ses services. Le dirigeant continuait à éprouver des symptômes de la maladie, dont de la fièvre.

Boris Johnson a passé une "nuit tranquille" à l'hôpital St Thomas, à Londres, et "reste en observation", a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement.

"Son moral est bon" et "il continue à diriger le gouvernement", a-t-il assuré, pressé de questions sur la capacité du Premier ministre à exercer ses fonctions malgré la maladie.

"Il continuera à prendre conseil auprès de ses médecins sur les prochaines étapes et nous avons une équipe (...) fonctionnant à plein régime pour faire en sorte que ses instructions sont mises en oeuvre", a-t-il ajouté, admettant toutefois ne pas lui avoir parlé "en personne" depuis samedi.

C'est Dominic Raab qui prendrait temporairement la tête de l'exécutif si Boris Johnson était trop malade pour poursuivre. Lundi matin, il l'a remplacé pour présider la réunion quotidienne consacrée au Covid-19.

- "Très frustrant" -

Selon le quotidien The Times, Boris Johnson a été placé sous oxygène. Son porte-parole n'a pas confirmé, appelant à prendre avec "prudence" ces informations.

Downing Street n'a pas précisé quels examens seraient réalisés.

Plus de 50.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 au Royaume-Uni, devenu l'un des pays d'Europe les plus violemment touchés. Parmi eux, le prince Charles, qui a guéri après avoir eu des symptômes légers du virus. Il a retrouvé lundi son épouse Camilla, testée négative au Covid-19 mais qui était restée confinée 14 jours par précaution.

Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés lors d'une conférence de presse, le 29 mars 2020 au 10 Downing Street, à Londres ( 10 Downing Street / Pippa FOWLES )

Face à l'ampleur de la crise, la reine Elisabeth II s'est adressée dimanche aux Britanniques pour les encourager à faire front et leur insuffler un message d'espoir. Cette allocution, la quatrième seulement en période de crise en 68 ans de règne, a été vue par plus de 23 millions de téléspectateurs.

Critiqué pour avoir tardé à prendre la mesure de la situation, le gouvernement a bâti en catastrophe des hôpitaux de campagne pour soulager un système de santé débordé, promettant de décupler les tests qui manquent cruellement et débloquant des sommes gigantesques pour répondre au marasme économique et social.

Depuis l'annonce de sa maladie, Boris Johnson continuait à diriger la riposte du gouvernement en quarantaine, depuis son appartement de Downing Street d'où il postait des messages vidéos sur Twitter appelant ses compatriotes à rester chez eux.

Image diffusée par Buckingham Palace de la reine Elizabeth II, le 5 avril 2020, lors de son allocution télévisée sur l'épidémie du nouveau coronavirus ( BUCKINGHAM PALACE / - )

Pour son ministre du Logement Robert Jenrick, cette hospitalisation doit être "très frustrante" pour lui. M. Johnson a travaillé "incroyablement dur" pendant une période "particulièrement intense" a-t-il souligné sur la BBC.

Selon le quotidien de gauche The Guardian, "Johnson était plus gravement malade que lui ou ses fonctionnaires n'étaient prêts à l'admettre, et a été vu par des médecins inquiets de sa respiration".

Certains commentateurs jugent que le chef du gouvernement aurait dû se reposer, l'appelant à lever le pied.

"Boris a travaillé non stop pendant sa maladie et maintenant nous voyons le résultat", a commenté Sarah Vine, chroniqueuse au tabloïd Daily Mail et épouse du ministre Michael Gove, proche du chef du gouvernement.

