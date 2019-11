Gazelles and Men Rally : aux origines de la navigation

À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil illuminent délicatement les dunes majestueuses de l'erg Chebbi (Maroc), une meute ronronnante sonne le réveil du désert marocain. Trente-huit équipages répartis en deux catégories (Quad/SSV et 4x4) sont au départ d'une compétition internationale unique en son genre : le Gazelles and Men Rally. Au pays du couchant lointain, 78 vaillants compétiteurs s'élancent pour 6 jours de course à l'assaut de 700 kilomètres (distance à vol d'oiseau) entre regs roulants, oueds sableux, reliefs montagneux et dunes à perte de vue.Lire aussi Rallye-raid : « Le Dakar s'oppose aux principes de l'Arabie saoudite »Un retour aux sources de la navigationPetit frère du célèbre Rallye Aïcha des Gazelles, le « GAM » est une course de navigation sans téléphone portable ni GPS, où celui qui trouve le chemin le plus court est récompensé. Pour tracer leur route, les concurrents doivent ainsi analyser leurs cartes à l'aide de coordonnées géographiques, d'une boussole et d'une règle de navigation ? outil précieux qui permet notamment aux équipages de convertir les centimètres du plan en kilomètres. Un retour aux sources de la navigation qui permet d'appréhender tout autrement la compétition automobile, sans vitesse ni chronomètre. L'objectif est donc simple : faire le moins de distance possible, tout en validant l'ensemble des contrôles de passages disposés sur des parcours hors pistes. « La...