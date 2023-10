Gazélec : la lumière au bout du tunnel

Illustration during the French cup match between Gazelec Ajaccio and Lille on March 7, 2021 in Ajaccio, France. (Photo by Matthieu Mirville/Icon Sport)

Pensionnaire de l'élite il y a encore huit ans, le GFCA évolue désormais en Régional 2 du fait de la liquidation judiciaire de sa société, en janvier dernier. Aujourd’hui, l’association du club prend le relais et le club se reconstruit, grâce à la mobilisation d’une nouvelle équipe dirigeante, à des joueurs ambitieux, et au soutien indéfectible de ses supporters.

En ce mercredi pluvieux de septembre, la buvette de la tribune latérale du stade Ange-Casanova fait le plein. Pourtant, cela fait plus de huit mois que le quartier de Mezzavia n’a pas connu la ferveur d’un match de football de son équipe fanion, la faute à une liquidation judiciaire en janvier dernier, ayant fait chuter le club du National 3 au Régional 2, soit le septième échelon national. Heureusement, l’association GFCA, placée en redressement judiciaire le 28 février dernier, a pris le relais, permettant de sauver les 400 licenciés dans les catégories de jeunes. Ce sont eux qui garnissent la plupart du temps la pelouse et les travées du stade pour les entraînements et les matchs (des U6 aux U19). Au comptoir, Louis Poggi met la main à la pâte pour aider les bénévoles et servir les parents venus accompagner leurs petits. Pour celui qui a évolué pendant 16 saisons au Gaz’, les souvenirs d’un passé glorieux contrastent violemment avec l’histoire récente du club, pensionnaire de Ligue 1 il n’y a pas si longtemps (2015-2016). « Ces décisions de justice sont arrivées comme un coup de massue, j’estime que l’on s’est acharné sur nous » , déplore-t-il.

Mobilisation à tous les étages

Entre les anciens dirigeants du club inquiétés par la justice, les comptes du GFCA saisis ou les relégations en pagaille, les dernières années du Gazélec ont été cauchemardesques. Lorsque le tribunal de commerce d’Ajaccio décide de la liquidation de la SAS (société par actions simplifiée) du GFCA le 30 janvier, provoquant la radiation des équipes seniors de leurs championnats respectifs, tout le monde craint que le club ne soit définitivement mort et enterré. « On avait réuni les joueurs avant le début d’année et, pour leur bien, on leur a demandé de partir , se souvient Robert Bonardi, ancien entraîneur de l’équipe première, aujourd’hui responsable technique et entraîneur des U19 nationaux. Certains étaient en larmes, ils ne voulaient pas s’en aller, mais nous étions obligés de les forcer pour ne pas mettre leur carrière en danger. Quand j’y repense, c’

Par Laurent Di Fraja, à Ajaccio pour SOFOOT.com