Gaza: Washington et Doha espèrent une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan

Des jeunes Palestiniens marchent autour des décombres dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, en partie détruit par les bombardemebnts israéliens, le 27 février 2024 ( AFP / - )

Les Etats-Unis et le Qatar espèrent mardi arriver à un nouvel accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dès la semaine prochaine, qui pourrait durer jusqu'à la fin du ramadan, après bientôt cinq mois de guerre dans la bande de Gaza.

Le territoire palestinien, dévasté depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre, est plongé dans une crise humanitaire majeure et 2,2 millions de personnes, selon l'ONU, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine.

Washington et Doha, médiateurs avec l'Egypte dans le conflit, espèrent obtenir une pause des combats, qui ont fait près de 30.000 morts à Gaza, avant le début du ramadan et permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus dans le territoire. Le mois de jeûne sacré des musulmans commence le 10 ou le 11 mars au soir et se termine autour du 9 avril.

Les discussions portent sur une trêve de 42 jours, durant laquelle un otage - parmi des femmes, mineurs et personnes âgées malades - serait échangé chaque jour contre dix Palestiniens détenus par Israël, selon une source proche du Hamas. En outre, le mouvement islamiste veut une augmentation de l'aide humanitaire entrant dans Gaza.

- "Pas encore fait" -

Chars israéliens près de la frontière avec la bande de Gaza, le 26 février 2024 ( AFP / Menahem KAHANA )

Joe Biden a évoqué lundi soir sur NBC "un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans des opérations durant le ramadan" afin de "faire sortir tous les otages".

"J'ai espoir que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu", avait-il déclaré plus tôt, en soulignant que ce n'était "pas encore fait".

"Nous serions bien sûr heureux d'y parvenir d'ici la fin de semaine", a assuré mardi le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller. "Nous tentons de faire franchir la ligne d'arrivée à cet accord, et selon nous c'est possible".

A Doha, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a exprimé mardi son "espoir, sans être nécessairement optimiste, de pouvoir annoncer quelque chose aujourd'hui ou demain". Le Qatar, qui héberge la direction politique du Hamas, joue un rôle central dans les négociations.

"Nous visons tous cet objectif, mais la situation reste changeante sur le terrain", a-t-il ajouté en référence à une pause pendant le ramadan.

Un responsable israélien, sous couvert d'anonymat, a déclaré au site d'information Ynet que "la tendance est positive" alors que le Hamas n'a pas réagi aux propos de M. Biden.

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a entamé mardi une visite de deux jours à Paris. Avec le président français Emmanuel Macron, ils ont réitéré leur volonté d'arriver "très rapidement à un cessez-le-feu".

- Près de 30.000 morts -

La guerre a éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont lancé une attaque sans précédent sur le sud d'Israël, entraînant la mort d'au moins 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Des manifestants protestent contre la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le 27 février 2024 à Tel-Aviv ( AFP / JACK GUEZ )

Durant l'attaque, quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza. Selon Israël, 130 otages y sont encore retenus, dont 31 seraient morts, après la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens lors d'une première trêve fin novembre.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, qu'il considère, de même que les Etats-Unis et l'Union européenne, comme une organisation terroriste.

L'offensive israélienne a fait jusqu'à présent 29.878 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

- "Opération ciblées" -

La communauté internationale s'alarme d'une catastrophe humanitaire en cas d'offensive terrestre, annoncée par Israël, sur Rafah, dans le sud de Gaza, où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens, selon l'ONU, piégés contre la frontière fermée avec l'Egypte.

Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, cette opération d'envergure contre le "dernier bastion" du Hamas permettrait d'obtenir une "victoire totale" sur le mouvement islamiste en "quelques semaines".

Une trêve ne ferait que "retarder" cette offensive, a-t-il souligné dimanche, assurant que les civils, en majorité des déplacés, pourraient être évacués "au nord de Rafah".

Des habitants de Beit Lahia, au nord de la bande Gaza, font la queue pour obtenir de la nourriture le 26 février 2024 ( AFP / - )

Mais sur le terrain, les combats se poursuivent à Khan Younès, à quelques kilomètres au nord de Rafah. Mardi, l'armée a aussi annoncé mener des "opérations ciblées" dans le centre du territoire ainsi qu'à Zeitoun (nord) où les soldats ont découvert un tunnel du Hamas menant à une fabrique d'armes.

Les frappes aériennes continuent également sur Rafah. "Ils disent que Rafah est sûr, regardez la paix qui nous tombe sur la tête", a lancé Khaled al-Zatma, en fouillant les décombres de sa maison bombardée.

- "Inhabitable" -

Une cargaison d'aide humanitaire chargée dans un avion de l'armée jordanienne est parachutée sur Rafah et Khan Younès, dans la bande de Gaza, le 27 février 2024 ( AFP / SAID KHATIB )

Rafah est l'unique point d'entrée de l'aide dans le territoire, soumise au feu vert d'Israël et qui arrive en quantité très limitée. Son acheminement vers le nord est rendu presque impossible par les destructions, les combats et les pillages.

Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, a dénoncé mardi le blocage "systématique" par l'armée israélienne des camions d'aide vers le nord de Gaza, même ceux qui selon lui avaient reçu une autorisation.

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a pour sa part annoncé une nouvelle aide humanitaire de 53 millions de dollars pour les Palestiniens.

Carte montrant le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, l'aéroport d'al-Arich en Egypte et les points d'inspection des camions d'aide destinés à Gaza situés à Nizzana et Kerem Shalom ( AFP / Laurence SAUBADU )

"Le nord de Gaza est devenu complètement inhabitable", a affirmé à l'AFP Marwan Awadieh, un habitant de Jabaliya. "Il n'y a aucune nourriture ici. Même le fourrage que nous devions manger n'est plus disponible". La mauve, une herbe sauvage comestible, "est maintenant épuisée (...) Nous ne savons pas comment nous pourrons survivre", a-t-il ajouté.