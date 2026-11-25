Gaza-Un responsable du Hamas et sa famille tués par une frappe israélienne

L'armée israélienne a tué un haut responsable de la sécurité du Hamas ainsi que son épouse et ses deux enfants lors d'une frappe aérienne menée tôt mercredi contre leur appartement dans la bande de Gaza, ont annoncé les autorités politiques et sanitaires de l'enclave.

La frappe aérienne qui a tué Mohammad Abuelouf, colonel du Hamas à la tête du service de sécurité intérieure du mouvement, ainsi que sa famille, constitue la deuxième attaque israélienne ayant coûté la vie à un haut responsable sécuritaire du Hamas au cours des dernières 24 heures.

Malgré un cessez-le-feu conclu il y a un an sous la pression des Etats-Unis, Israël continue de mener des attaques ciblant des dirigeants du mouvement islamique armé provoquant régulièrement de nombreuses victimes civiles.

Selon des médecins, la frappe aérienne a détruit l'appartement de Mohammad Abuelouf tôt mercredi dans le camp de réfugiés de Beach, dans l'ouest de la ville de Gaza.

Plus tard dans la matinée, une autre frappe aérienne israélienne a visé le quartier de Karama, dans le nord de la ville de Gaza, tuant une personne, ont-ils ajouté.

Sollicitée pour un commentaire, l'armée israélienne a déclaré avoir "visé plusieurs cibles militaires" dans la bande de Gaza. Elle a ajouté qu'elle communiquerait ultérieurement davantage de détails.

(Reporting by Nidal al-Mughrabi with additional reporting by Emily Rose, Editing by William Maclean)