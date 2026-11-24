Funérailles des Palestiniens tués lors d'une frappe israélienne, à Khan Younis

LE CAIRE, 24 novembre (Reuters) - Le chef de l'unité du Hamas chargée de ‌traquer les Palestiniens soupçonnés de collaboration avec Israël ainsi que six autres Palestiniens dont deux policiers ont été tués mardi dans la ​bande de Gaza par des frappes aériennes israéliennes, rapportent les autorités sanitaires et la police locales.

Naim Abou Nahel, directeur de l'appareil de sécurité interne du Mouvement de résistance islamique, a péri lors d'un raid mené dans l'ouest de la ville de Gaza, selon ces sources.

Le ​Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié un communiqué pour féliciter l'armée. La mort de Naim Abou Nahel intervient quelques mois après la capture de son prédécesseur lors ​d'une opération clandestine à Gaza.

"Aucun terroriste ne peut échapper à la ⁠portée d'action de l'Etat d'Israël", a déclaré le chef du gouvernement par intérim.

L'armée israélienne et le Shin Bet, le service ‌de renseignement intérieur de l'Etat hébreu, avaient auparavant déclaré dans un communiqué conjoint avoir frappé un haut responsable du Hamas sans l'identifier, promettant plus de détails ultérieurement.

Une des principales missions de l'appareil de sécurité interne ​du Hamas est de pourchasser les Palestiniens soupçonnés ‌de collaboration avec les services secrets israéliens.

Trois autres personnes sont mortes mardi dans l'attaque d'un poste ⁠de police à Khan Younès, dans le sud de l'enclave. Le ministère de l'Intérieur local dirigé par le Hamas a déclaré que deux des victimes étaient des policiers.

Cinq autres personnes ont été blessées dans cette attaque.

Des sources médicales ont par la suite annoncé la ⁠mort de trois autres personnes ‌tuées plus au nord, dans le corridor de Netzarim.

L'armée israélienne a dit avoir à chaque fois ciblé ⁠des activistes.

VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation du cessez-le-feu conclu en octobre ‌2025, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces derniers mois.

Le Hamas nie tenter de mener des attaques ⁠ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer ce cessez-le-feu et de saper les ⁠efforts pour mettre en oeuvre ‌le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Ce plan prévoit entre autres le ​retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Le cessez-le-feu d'octobre 2025 a mis ‌fin à la plupart des combats dans la bande de Gaza, engagés par l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le ​Hamas dans le sud d'Israël, qui avait fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de 251 otages emmenés à Gaza. Plus de 74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie, selon les chiffres des autorités palestiniennes.

Au moins ⁠1.600 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de cinq soldats israéliens.

Israël contrôle actuellement les deux tiers de la bande de Gaza. La quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants du territoire vivent dans le tiers restant de l'enclave, toujours sous le contrôle effectif du Hamas, au milieu de ruines, principalement dans des abris de fortune et des bâtiments endommagés.

(Nidal al-Mughrabi, Version ​française Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)