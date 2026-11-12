Gaza : six morts dans une frappe israélienne sur un hôpital

Le personnel hospitalier et d'autres personnes inspectent les dégâts à l'intérieur de l'hôpital Nasser à la suite d'une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Une frappe israélienne sur un hôpital du sud de la bande de Gaza a fait six morts et une vingtaine de blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les secours palestiniens, l'attaque la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes de fin octobre.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené cette frappe à Khan Younès, affirmant avoir visé "un haut responsable du Hamas et d'autres membres de la branche armée du mouvement" islamiste, qu'elle accuse d'avoir utilisé le complexe hospitalier Nasser comme "centre de commandement".

Sur des images de l'AFP, des soignants en blouse blanche se tiennent au milieu d'une salle dévastée, sous des morceaux de plafond retenus par des barres métalliques.

À l'extérieur, des Palestiniens portent des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats et bordées de tentes. Devant l'hôpital, une foule s'est formée, parmi laquelle des femmes en pleurs.

"Aucun avertissement préalable"

Cette frappe, la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes de fin octobre, intervient alors que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une coalition gouvernementale.

En attendant, M. Netanyahu, qui a placé la sécurité d'Israël au cœur de son discours politique, reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires, notamment dans la bande de Gaza.

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de six morts dans "la frappe israélienne à l'intérieur du complexe médical Nasser", survenue peu après minuit. L'hôpital a confirmé ce bilan.

Des Palestiniens transportent le corps d'une personne tuée lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lors d'une cérémonie funéraire, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

"Le bâtiment de chirurgie a été bombardé par des avions F-16 sans aucun avertissement préalable", affirme Ezzeddin Abou Sabha, un ambulancier, évoquant de nombreux blessés et des morts parmi les patients et les médecins.

"Ça suffit ! (...) Nous vivons, nous et nos enfants, dans la misère. Ça suffit !", lance Maryam Abou Hatab, qui dit avoir perdu un proche dans cette frappe.

L'armée israélienne affirme avoir ciblé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, chargé selon elle "de superviser les activités des terroristes" et responsable d'opérations contre les soldats et civils israéliens ainsi que de la détention d'otages pendant la guerre.

"Frappe chirurgicale"

Elle assure avoir diffusé des avertissements préalables et avoir mené une frappe "chirurgicale" pour limiter les victimes civiles.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé sur X le Hamas d'utiliser le complexe hospitalier à des fins "d'interrogatoires, de torture et d'opérations terroristes".

Le Hamas a démenti toute utilisation militaire de l'hôpital, dénonçant un "récit mensonger" destiné à justifier les bombardements.

Son porte-parole, Hazem Qassem, a qualifié l'attaque de "crime de guerre", tenant le Conseil de paix, mis en place par le président américain Donald Trump pour superviser l'application du cessez-le-feu à Gaza, pour responsable de ne pas avoir empêché cette attaque.

Des femmes pleurent lors des funérailles de Palestiniens tués lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Israël accuse depuis longtemps le Hamas d'utiliser des établissements hospitaliers à des fins militaires. Le complexe Nasser, l'un des principaux hôpitaux du territoire palestinien, a été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Dans le centre de la bande de Gaza, la Défense civile a également fait état de la mort d'un Palestinien, tué par "des tirs israéliens" près du camp d'al-Bureij, portant à sept le nombre de morts recensés jeudi.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

Dans ce territoire dévasté, les conditions de vie restent dramatiques. Israël affirme contrôler plus de 60% de la bande de Gaza, tandis que l'essentiel de la population s'entasse dans les zones restantes, sous contrôle du Hamas.