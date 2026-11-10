Gaza-Quatre Palestiniens tués par des frappes israéliennes - secours

Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens - dont un père et son fils de 13 ans, mardi dans la bande Gaza, selon les autorités sanitaires locales.

Selon des secouristes, Fadi Rajab et son fils Aboubakr ont été tués lors d'une frappe aérienne qui a touché le toit d'un centre d'accueil pour personnes déplacées dans le quartier de Zeitoun, dans le sud de la ville de Gaza.

Un troisième Palestinien a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne près d’une école à Al-Daraj, un autre quartier de la ville.

L'armée israélienne a déclaré avoir visé des militants dans ces deux quartiers, sans donner plus de détails.

A Khan Younès, ville dans le sud de la bande de Gaza, un homme a été tué par des tirs israéliens, toujours selon des secouristes. L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté cet incident.

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation du cessez-le-feu conclu en octobre 2025, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces dernières semaines.

Le Hamas nie tenter de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer ce cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Ce plan prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Le cessez-le-feu d'octobre 2025 a mis fin aux combats dans la bande de Gaza, engagés par l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël.

Cette attaque du Hamas avait fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de 251 otages emmenés à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment que plus de 74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie.

Au moins 1.600 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an, selon les autorités sanitaires locales, tandis que Tsahal a fait état de la mort de quatre soldats israéliens.

Israël contrôle actuellement les deux tiers de la bande de Gaza. La quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants du territoire vivent dans le tiers restant de l'enclave, toujours sous le contrôle effectif du Hamas, au milieu de ruines, principalement dans des abris fortune et des bâtiments endommagés.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)