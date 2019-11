Gaza : nouvelles frappes d'Israël contre le Jihad islamique

En riposte à des tirs de roquettes, Israël a de nouveau frappé vendredi des cibles du Jihad islamique dans la bande de Gaza. Ces actions militaires fragilisent un peu plus l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur la veille, après deux jours de combats ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne.L'armée israélienne a frappé « des cibles terroristes du Jihad islamique dans la bande de Gaza », a-t-elle annoncé dans un message WhatsApp. Elle avait rapporté, plus tôt dans la journée, que cinq projectiles avaient été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël.Dans un communiqué, l'armée de l'Etat hébreu a condamné « la violation du cessez-le-feu et les roquettes lancées contre Israël ». Elle s'est dite « prête à continuer à agir autant que nécessaire contre toute tentative pour porter atteinte aux civils israéliens ».Le raid a fait au moins deux blessés, qui ont été hospitalisés dans le sud de l'enclave, selon le ministère de la Santé à Gaza.L'ONU et l'Egypte en médiateursPour tenter de freiner la nouvelle spirale de violence, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, avait piloté avec les Egyptiens, qui bénéficient d'une forte influence sur Gaza et de relations officielles avec Israël, une médiation en vue d'une « désescalade urgente ». L'accord de cessez-le-feu entré en vigueur jeudi à 5 h 30 a tenu une journée. Dans les régions israéliennes à proximité de Gaza, les activités ont repris tranquillement jeudi, malgré les craintes de voir l'accord voler en éclats et de nouvelles roquettes s'abattre sur Israël, après les 450 tirées cette semaine depuis Gaza.À Gaza, où vivent environ deux millions de Palestiniens, de nombreux habitants se félicitaient de ce retour à un calme relatif. « Nous aspirons à la tranquillité et ne voulons pas de guerre », résumait l'un d'eux, Mahmoud Jarda.L'accord stipule que les factions ...