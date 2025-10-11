 Aller au contenu principal
Gaza-Macron en Egypte en soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Trump-Elysée
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 17:05

Le président de la République Emmanuel Macron va se rendre lundi en Egypte en soutien de l'accord de paix présenté par le président américain Donald Trump, a-t-on appris samedi de l'Elysée.

"Le chef de l’Etat marquera son plein soutien à la mise en œuvre de l'accord marquant la première phase de ce plan (...) qui vise à instaurer un cessez-le-feu permanent, à libérer l’ensemble des otages et à garantir le rétablissement complet de l’aide humanitaire à Gaza", a fait savoir l'Elysée.

Israël et le Hamas ont approuvé jeudi la première phase du plan du président américain Donald Trump qui prévoit la cessation des combats, le retrait partiel d'Israël de la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne.

"Le chef de l'Etat se concertera par ailleurs avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix", a aussi rapporté l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu)

Proche orient
Défense
Emmanuel Macron
Donald Trump
