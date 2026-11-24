Gaza : le responsable de la sécurité intérieure du Hamas tué par une frappe israélienne

Procession funéraire de trois personnes tuées dans la matinée par une frappe israélienne dans le centre de la bande de Gaza, au sud de Gaza-ville, le 24 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Le responsable de la sécurité intérieure du Hamas dans la bande de Gaza a été tué mardi dans une frappe israélienne, a annoncé le ministère de l'Intérieur du territoire, l'armée israélienne qualifiant sa mort de "coup porté aux capacités de gestion de l'appareil" sécuritaire du mouvement islamiste.

Plus d'un an après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennement sur ce territoire palestinien ravagé par deux ans d'opérations militaires et bombardements.

Mardi, sept personnes ont été tuées dans plusieurs bombardements, selon les bilans donnés par la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.

L'une d'elles est le général de brigade Naeem Abou Nahal, âgé de 50 ans, "directeur général du service de sécurité intérieure" du Hamas, a indiqué le ministère de l'Intérieur gazaoui, sous contrôle du mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza depuis 2007.

L'armée israélienne a confirmé sa mort, affirmant qu'elle "porte un coup aux capacités de gestion de l'appareil de sécurité intérieure du Hamas", selon un communiqué conjoint avec le Shin Bet (sécurité intérieure).

Sans donner d'identité, la Défense civile avait elle rapporté la mort d'une personne dans un quartier de l'ouest de la ville de Gaza (nord), "à la suite d'une frappe aérienne menée par un drone israélien qui visait un groupe d'individus".

Cette frappe a été menée en pleine période de tractations politiques en Israël, après les élections législatives de fin octobre qui n'ont dégagé aucune majorité claire. Le centriste Gadi Eisenkot tente de former une coalition pour mettre fin à l'ère du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

Dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, M. Netanyahu, dont l'image de "Monsieur Sécurité" a été profondément écornée par l'attaque du 7-Octobre, conserve la responsabilité des opérations militaires, à Gaza comme ailleurs.

Il a salué l'opération israélienne "qui met en œuvre la politique offensive de notre gouvernement", dans un communiqué conjoint avec le ministre sortant de la Défense Israël Katz.

Sept morts

La Défense civile a aussi recensé trois Palestiniens, dont un adolescent de 17 ans, "tués lors d'une frappe aérienne israélienne qui a visé un groupe de civils" dans le sud de la ville de Gaza.

Lors d'une procession funéraire de trois personnes tuées dans la matinée par une frappe israélienne dans le centre de la bande de Gaza, au sud de Gaza-ville, le 24 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Trois autres personnes ont péri dans une frappe contre un poste de police dans la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès (sud), a-t-elle ajouté, précisant que leurs corps avaient été transportés à l'hôpital Nasser de cette ville.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré avoir "frappé des terroristes" dans la zone d'Al-Mawasi, sans fournir davantage de précisions dans l'immédiat.

Concernant l'autre frappe, elle a dit être en train de "vérifier" ces informations.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis l'annonce de cette trêve dans la bande de Gaza, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

Dans le même temps, l'armée israélienne a déploré la perte de sept soldats, ainsi que d'un intervenant civil.