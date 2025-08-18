Gaza-Le Hamas dit approuver une proposition de cessez-le-feu

(Actualisé avec détails de la proposition de cessez-le-feu)

Le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec Israël qu'il avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu, a déclaré à Reuters un responsable du groupe palestinien.

Celle-ci prévoit notamment un arrêt des opérations militaires pendant 60 jours, a déclaré à Reuters un dirigeant égyptien ayant connaissance du dossier.

Durant cette période, des prisonniers palestiniens seraient libérés par Israël en échange du retour de la moitié des otages israéliens détenus par le groupe islamiste.

Le groupe palestinien a déjà accepté à plusieurs reprises par le passé des propositions de cessez-le-feu tout en y ajoutant des conditions jugées inacceptables par Israël.

Des milliers de Palestiniens ont quitté ces derniers jours leurs domiciles dans l'est de la ville de Gaza, pilonné sans relâche par Israël, pour se diriger vers l'ouest ou le sud de l'enclave par crainte d'une offensive terrestre israélienne imminente.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé il y a dix jours un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza qui a suscité un concert de protestations internationales en raison de la situation humanitaire catastrophique que connaît le territoire palestinien après 22 mois de bombardements israéliens.

La guerre de Gaza a débuté le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas dans le sud d'Israël au cours desquelles 1.200 Israéliens ont été tués et 251 personnes prises en otage, selon les autorités israéliennes. Plus de 61.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne de représailles israélienne, selon les chiffres des autorités de santé de Gaza.

