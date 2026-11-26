Le chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, a laissé entendre jeudi que les récentes attaques israéliennes contre la bande de Gaza, dont une fatale au vice-ministre de l'Education du territoire palestinien, pourraient ne pas rester sans réponse en dépit de l'accord de cessez-le-feu de 2025.

Des frappes aériennes et des tirs d e Tsahal ont tué au moins dix Palestiniens dans la nuit de mercredi à jeudi, dont l e ministre nommé par le Hamas, ont annoncé les services de secours.

Le vice-ministre Khaled Abu Nada et son épouse ont été tués dans le bombardement d'un appartement à Deir el-Balah, ville dans le centre de la bande de Gaza, lors de cette troisième nuit consécutive de frappes aériennes.

Il s'agit du troisième haut responsable du mouvement islamiste tué depuis mardi dans l'enclave palestinienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que cet assaut s'inscrivait dans une série d'assassinats ciblés de membres et de hauts responsables du Hamas, ajoutant que l'Etat hébreu avait tué environ 80 combattants du groupe sunnite au cours du mois écoulé. "Aucun terroriste n'est à l'abri et aucun membre de la direction du Hamas ne parviendra à nous échapper", a-t-il déclaré.

"L'équation entre les tueries et le blocus n'est pas acceptable dans le cadre de l'accord (de cessez-le-feu)", a réagi dans un communiqué Khalil Al-Hayya, une rare marque publique de colère qui pourrait augurer d'une riposte armée.

Porté à la tête du Hamas en juillet dernier, Khalil Al-Hayya a lui-même échappé à une tentative d'assassinat - une frappe aérienne - au Qatar en 2025, qui a tué son fils et des adjoints.

"LE SANG PALESTINIEN EST PRÉCIEUX"

Il indique, sans plus de détails, que le Hamas va engager des discussions avec d'autres groupes palestiniens afin de réfléchir à la manière de répondre "aux violations israéliennes et à la politique de meurtres quotidiens".

"Le sang palestinien est précieux et la politique de silence, s'agissant des crimes de l'occupant, de la part du Conseil de la paix et de ses garants est inacceptable", souligne-t-il.

Selon l'armée israélienne, Khaled Abu Nada supervisait les activités économiques du Hamas et gérait son réseau bancaire et d'investissement. Sa mort, a ajouté Tsahal, pourrait affaiblir la capacité du Hamas à assurer son financement et à soutenir ses capacités militaires.

Le Hamas a confirmé la mort de Khaled Abu Nada mais n'a pas commenté dans l'immédiat le rôle qui lui était attribué .

Trois autres frappes aériennes ont tué s ept personnes dans le quartier de Tuffah, dans le camp de réfugiés de Al-Shati (également nommé "Beach camp") et dans le quartier Sheikh Radwan , dans la ville de Gaza, ont également annoncé les secouristes.

Des médecins ont par la suite indiqué que des tirs israéliens avaient tué un homme de 62 ans dans l'est du camp de réfugiés de Bureij.

Tsahal n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations.

Israël continue de mener des attaques à Gaza, qui visent selon lui le Hamas mais font également de nombreuses victimes civiles. Le plan de cessez-le-feu plus large, soutenu par le président américain Donald Trump, n'a ni mis fin aux violences ni permis le désarmement du Hamas.

(Nidal al-Mughrabi, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet)