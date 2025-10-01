Gaza-La flottille humanitaire approchée par des navires suspects alors qu'elle s'apprête à franchir le blocus

(Actualisé avec commentaires israéliens, Francesca Albanese, commentaires additionnels des organisateurs de la flottille, vérification des images par Reuters)

La flottille internationale qui tente d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza a déclaré que des navires non identifiés s’étaient approchés de certaines embarcations avant l’aube mercredi, alors qu’elle approchait une zone où Israël a imposé un blocus naval sur l’enclave ravagée par la guerre.

Les organisateurs de la mission ont déclaré que deux "navires de guerre" israéliens s'étaient approchés rapidement et avaient encerclé deux des bateaux de la flottille, l'Alma et le Sirius. Tous les appareils de navigation et de communication sont tombés en panne dans ce que l'un des organisateurs à bord, Thiago Ávila, a décrit lors d'une conférence de presse comme une "cyberattaque".

La flottille semble depuis avoir retrouvé des moyens de communication.

La Global Sumud Flotilla est composée de plus de 40 embarcations transportant environ 500 personnes, parmi lesquelles des parlementaires, des avocats et des militants, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle vise à briser le blocus israélien de l’enclave palestinienne.

"Nous continuons à naviguer vers Gaza en approchant la marque des 120 milles nautiques, près de la zone où les précédentes flottilles ont été interceptées ou attaquées", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

"Ces actions hostiles ont mis en grave danger des civils non armés originaires de plus de 40 pays", peut-on aussi lire dans le communiqué.

MANŒUVRES DANGEREUSES, ATTAQUE DE DRONE

L'identité des navires qui se sont approchés n'a pas été clairement établie. Une vidéo publiée sur la page Instagram de la flottille affirme qu’un navire militaire israélien s’est approché de ses bateaux, effectuant des "manœuvres dangereuses" et endommageant ses systèmes de communication avant de repartir.

La publication montrait la silhouette de ce qui semblait être un navire militaire avec une tourelle de canon près des bateaux civils.

Reuters a confirmé que la vidéo avait été filmée depuis le Sirius, son gréement et ses lignes correspondant aux images du bateau. Reuters n'a pas pu confirmer l'identité de l'autre navire apparaissant sur la vidéo ni la date à laquelle elle a été prise.

Les responsables israéliens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La flottille a contribué à accroître les tensions internationales ces derniers jours, depuis qu’elle a été attaquée par des drones, qui ont largué des grenades assourdissantes et de la poudre irritante sur les navires, causant des dégâts mais aucune blessure.

Israël n’a pas commenté cette attaque, mais a déclaré qu’il utiliserait tous les moyens pour empêcher les bateaux d’atteindre Gaza, affirmant que le blocus naval est légal dans le cadre de sa lutte contre le Hamas.

L’Italie et l’Espagne ont déployé des navires de guerre pour accompagner la flottille afin d’apporter une assistance en cas de besoin humanitaire ou de sauvetage, mais ont précisé qu’ils n’interviendront pas militairement. Des drones turcs suivent également les bateaux. Cependant, l’Italie a indiqué que sa marine cesserait de suivre la flottille une fois celle-ci arrivée à moins de 150 milles nautiques (278 km) de Gaza.

L’Espagne a informé les membres de la flottille que son navire de sauvetage maritime se trouvait à portée pour mener des opérations de secours si nécessaire, mais qu’il n’entrerait pas dans la zone d’exclusion israélienne, car cela mettrait en danger l’intégrité physique de son équipage et de la flottille, a déclaré une source gouvernementale.

ROME ET ATHÈNES APPELLENT À LA SÉCURITÉ DES ACTIVISTES

L’Italie et la Grèce ont appelé mercredi Israël à ne pas s’en prendre aux activistes à bord de la flottille internationale, qui se prépare à une intervention israélienne destinée à l’empêcher d’acheminer de l’aide à Gaza.

" Nous appelons les autorités israéliennes à garantir la sécurité des participants et à permettre toutes les mesures de protection consulaire", ont déclaré les deux pays dans un communiqué conjoint publié par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.

Rome et Athènes ont également appelé les activistes à accepter une proposition de compromis consistant à remettre l’aide à l’Église catholique, afin qu’elle la distribue à Gaza, et à éviter une confrontation directe avec Israël.

Les responsables israéliens ont dénoncé à plusieurs reprises la mission de la Global Sumud Flotilla comme étant un coup monté.

"Ce refus systématique (de remettre l'aide) démontre que l'objectif n'est pas humanitaire, mais provocateur. Ils ne cherchent pas à aider, mais à provoquer un incident", a déclaré Jonathan Peled, l'ambassadeur d'Israël en Italie, dans un message publié sur X.

Lors de la conférence de presse tenue par les organisateurs de la Global Sumud Flotilla mercredi, Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens, a déclaré que toute interception de la flottille "constituerait une nouvelle violation du droit international, du droit de la mer", Israël n'ayant aucune juridiction légale sur les eaux situées au large de Gaza.

(Reportage Mrinmay Dey à Bangalore, Emma Pinedo et Alvise Armellini ; rédigé par Edward McAllister ; version française Noémie Naudin et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)