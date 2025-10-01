Gaza-La flottille humanitaire a été arraisonnée par l'armée israélienne, disent les organisateurs

(Actualisé avec déclarations des organisateurs)

par Alvise Armellini, Edward McAllister et Silvio Castellanos

La flottille internationale qui tente d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza a été arraisonnée par l'armée israélienne alors qu'elle approchait de l’enclave ravagée par la guerre, ont annoncé les organisateurs de la mission.

Quelque 20 navires non-identifiés avaient été vus en train d'approcher de la flottille plus tôt mercredi soir, ont dit plusieurs personnes qui se trouvaient à bord des embarcations.

"Nos embarcations sont en train d'être arraisonnées de manière illégale. Les caméras ne transmettent plus et des membres de l'armée sont montés à bord des embarcations. Nous tentons de nous assurer de la sécurité et de l'état dans lequel se trouvent toutes les personnes à bord", ont écrit les organisateurs de la mission sur le réseau social X.

La Global Sumud Flotilla est composée de plus de 40 embarcations transportant environ 500 personnes, parmi lesquelles des parlementaires, des avocats et des militants, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle vise à briser le blocus israélien de l’enclave palestinienne.

"Nous ne nous laisserons pas intimider par des menaces, du harcèlement ou des efforts visant à protéger le siège illégal de Gaza", avaient fait savoir plus tôt les organisateurs de la mission.

L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant un arraisonnement de la flottille humanitaire.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait annoncé plus tôt que la marine avait contacté la flottille humanitaire pour l'avertir qu'elle approchait d'une zone de combat et qu'elle violait un blocus légal, demandant aux embarcations de changer de route.

ESSAYER DE BRISER LE BLOCUS

La flottille espérait arriver à Gaza jeudi, si elle n'était pas arraisonnée avant.

Elle avait déjà été approchée plus tôt dans la journée mercredi. Les organisateurs de la mission avaient déclaré que deux "navires de guerre" israéliens s'étaient approchés rapidement peu avant l'aube et avaient encerclé deux des bateaux de la flottille, l'Alma et le Sirius. Tous les appareils de navigation et de communication sont tombés en panne dans ce que l'un des organisateurs à bord, Thiago Ávila, a décrit lors d'une conférence de presse comme une "cyberattaque".

L'identité des navires qui se sont approchés n'a pas été clairement établie. Une vidéo publiée sur la page Instagram de la flottille affirme qu’un navire militaire israélien s’est approché de ses bateaux, effectuant des "manoeuvres dangereuses" et endommageant ses systèmes de communication avant de repartir.

La publication montrait la silhouette de ce qui semblait être un navire militaire avec une tourelle de canon près des bateaux civils.

Reuters a confirmé que la vidéo avait été filmée depuis le Sirius, son gréement et ses lignes correspondant aux images du bateau. Reuters n'a pas pu confirmer l'identité de l'autre navire apparaissant sur la vidéo ni la date à laquelle elle a été prise.

La flottille a contribué à accroître les tensions internationales ces derniers jours, depuis qu’elle a été attaquée par des drones, qui ont largué des grenades assourdissantes et de la poudre irritante sur les navires, causant des dégâts mais aucune blessure.

Israël n’a pas commenté cette attaque, mais a déclaré qu’il utiliserait tous les moyens pour empêcher les bateaux d’atteindre Gaza, affirmant que le blocus naval est légal dans le cadre de sa lutte contre le Hamas.

L’Italie et l’Espagne ont déployé des navires de guerre pour accompagner la flottille afin d’apporter une assistance en cas de besoin humanitaire ou de sauvetage, mais ont précisé qu’ils n’interviendront pas militairement. Des drones turcs suivent également les bateaux. Cependant, l’Italie a indiqué que sa marine cesserait de suivre la flottille une fois celle-ci arrivée à moins de 150 milles nautiques (278 km) de Gaza.

L’Espagne a informé les membres de la flottille que son navire de sauvetage maritime se trouvait à portée pour mener des opérations de secours si nécessaire, mais qu’il n’entrerait pas dans la zone d’exclusion israélienne, car cela mettrait en danger l’intégrité physique de son équipage et de la flottille, a déclaré une source gouvernementale.

PARIS, ROME ET ATHÈNES APPELLENT À LA SÉCURITÉ DES ACTIVISTES

La France a rappelé que la sécurité de ses compatriotes est une priorité en toutes circonstances, a fait savoir mercredi soir le ministère des Affaires étrangères.

"L’Ambassade et le Consulat de France à Tel Aviv est en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l’arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l’exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais", était-il indiqué dans un communiqué.

L’Italie et la Grèce ont appelé plus tôt Israël à ne pas s’en prendre aux activistes à bord de la flottille internationale.

" Nous appelons les autorités israéliennes à garantir la sécurité des participants et à permettre toutes les mesures de protection consulaire", ont déclaré les deux pays dans un communiqué conjoint publié par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs.

Rome et Athènes ont également appelé les activistes à accepter une proposition de compromis consistant à remettre l’aide à l’Église catholique, afin qu’elle la distribue à Gaza, et à éviter une confrontation directe avec Israël.

Les responsables israéliens ont dénoncé à plusieurs reprises la mission de la Global Sumud Flotilla comme étant un coup monté.

"Ce refus systématique (de remettre l'aide) démontre que l'objectif n'est pas humanitaire, mais provocateur. Ils ne cherchent pas à aider, mais à provoquer un incident", a déclaré Jonathan Peled, l'ambassadeur d'Israël en Italie, dans un message publié sur X.

Lors de la conférence de presse tenue par les organisateurs de la Global Sumud Flotilla mercredi, Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens, a déclaré que toute interception de la flottille "constituerait une nouvelle violation du droit international, du droit de la mer", Israël n'ayant aucune juridiction légale sur les eaux situées au large de Gaza.

(Reportage Mrinmay Dey à Bangalore, Alvise Armellini à Rome, Howard Goller à New York, Alex Cornwell, Tarek Amara, Emma Pinedo et Aislinn Laing à Madrid, rédigé par Edward McAllister; version française Noémie Naudin et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Camille Raynaud)