Gaza-Israël tue quatre Palestiniens, frappe un site de tirs de roquettes

(Actualisé avec nouvelles frappes israéliennes)

Les forces israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens lors de deux frappes distinctes dans la bande de Gaza jeudi, ont indiqué les autorités locales, quelques heures après que l'armée a déclaré avoir frappé un site de lancement de roquettes.

Selon des médecins, un bombardement israélien a tué au moins trois personnes et en a blessé trois autres, dont des enfants, dans une tente située dans le secteur ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Une autre frappe a tué une personne à l'est de la ville, près d'un secteur où les forces israéliennes opèrent.

Israël n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

L'armée israélienne avait auparavant déclaré avoir procédé à une frappe ciblée contre un site de lancement de roquettes près de la ville de Gaza après avoir détecté un tir raté.

Alors que Tsahal a évoqué deux violations du cessez-le-feu de la part du Hamas au cours des dernières 24 heures, une source du groupe palestinien a déclaré à Reuters qu'elle vérifiait ces affirmations.

Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, conclu en octobre, n'a pas dépassé sa première phase. Au cours de celle-ci, les principaux combats ont cessé, Israël s'est retiré de moins de la moitié de l'enclave et les combattants du Hamas ont libéré des otages vivants et restitué des dépouilles en échange de prisonniers Palestiniens.

Le plan du président américain Donald Trump prévoit le désarmement du Hamas, la poursuite du retrait d'Israël et la reconstruction de Gaza par une administration soutenue par la communauté internationale.

Peu de progrès ont cependant été réalisés en vue des prochaines étapes.

Plus de 400 Palestiniens et trois soldats israéliens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et la quasi-totalité des quelque deux millions d'habitants de Gaza vivent désormais dans des habitations de fortune ou des bâtiments endommagés sur une portion de territoire dont les troupes israéliennes se sont retirées et que le Hamas a repris en main.

LE HAMAS ÉVOQUE PLUS DE 1.100 VIOLATIONS ISRAÉLIENNES

Israël attend la remise de la dernière dépouille prévue dans le cadre de la phase actuelle de la trêve. Selon un responsable proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le pays ne passera pas à la phase suivante du cessez-le-feu à Gaza tant que le Hamas n'aura pas restitué le corps du dernier otage israélien encore détenu dans l'enclave.

Israël n'a en outre pas encore procédé à la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte prévue par le plan soutenu par les États-Unis, affirmant qu'il ne le ferait qu'une fois les dépouilles restituées.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violations majeures de l'accord de cessez-le-feu et leurs positions sur les mesures les plus difficiles envisagées pour la phase suivante restent très éloignées.

L'Etat hébreu continue de mener des frappes aériennes et des opérations ciblées quotidiennes dans la bande de Gaza malgré la trêve. L'armée israélienne a déclaré qu'elle considérait "avec la plus grande sévérité" toute tentative d'attaque de la part de groupes armés présents à Gaza.

Un responsable du Hamas a déclaré jeudi à Reuters que le groupe avait recensé plus de 1.100 violations israéliennes du cessez-le-feu depuis octobre et avait exhorté les médiateurs à intervenir. Ces violations incluent des meurtres, des blessures, des frappes aériennes et d'artillerie, des démolitions de maisons et des détentions de personnes, a-t-il ajouté.

Le Hamas a pour sa part refusé de déposer les armes et réaffirmé son contrôle sur l'enclave alors qu'Israël a déclaré qu'il reprendrait son action militaire si le Hamas n'était pas désarmé pacifiquement.

Les combattants du Hamas ont tué quelque 1.200 personnes et en ont enlevé 251 autres lors d'un assaut contre Israël mené le 7 octobre 2023, selon les chiffres israéliens. Plus de 71.000 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne à Gaza depuis lors, selon le ministère de la Santé du territoire.

