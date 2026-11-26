Gaza-Israël tue neuf personnes, dont le vice-ministre de l'Éducation nommé par le Hamas

Des frappes aériennes et des tirs israéliens ont tué au moins neuf Palestiniens dans la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi, dont le vice-ministre de l'Éducation de l'enclave nommé par le Hamas, ont annoncé les services de secours.

Le vice-ministre Khaled Abu Nada et son épouse ont été tués dans le bombardement d'un appartement à Deir el-Balah, ville dans le centre de la bande de Gaza, lors de cette troisième nuit consécutive de frappes aériennes, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis un an.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que cet assaut s'inscrivait dans une série d'assassinats ciblés de membres et de hauts responsables du Hamas, ajoutant que l'Etat hébreu avait tué environ 80 combattants du groupe sunnite au cours du mois écoulé.

"Aucun terroriste n'est à l'abri et aucun membre de la direction du Hamas ne parviendra à nous échapper", a-t-il déclaré.

Selon l'armée israélienne, Khaled Abu Nada supervisait les activités économiques du Hamas et gérait son réseau bancaire et d'investissement. Sa mort, a ajouté Tsahal, pourrait affaiblir la capacité du Hamas à assurer son financement et à soutenir ses capacités militaires.

Le Hamas a confirmé la mort de Khaled Abu Nada mais n'a pas commenté dans l'immédiat le rôle qui lui a été attribué.

Deux autres frappes aériennes distinctes ont tué six personnes dans le quartier de Tuffah et dans le camp de réfugiés de Al-Shati (également nommé "Beach camp"), dans la ville de Gaza, ont également annoncé les secouristes.

Des médecins ont par la suite indiqué que des tirs israéliens avaient tué un homme de 62 ans dans l'est du camp de réfugiés de Bureij.

Tsahal n'a pas commenté dans l'immédiat ce informations.

Israël continue de mener des attaques à Gaza, qui visent selon lui le Hamas mais font également de nombreuses victimes civiles. Le plan de cessez-le-feu plus large, soutenu par le président américain Donald Trump, n'a ni mis fin aux violences ni permis le désarmement du Hamas.

LE 3ÈME HAUT RESPONSABLE DU HAMAS TUÉ DEPUIS MARDI

Khaled Abu Nada est le troisième haut responsable du Hamas tué par l'Etat hébreu depuis mardi, après deux hauts responsables de la sécurité.

Selon les bilans palestinien et israélien, au moins 1.600 Palestiniens et cinq soldats israéliens ont été tués depuis la conclusion du cessez-le-feu en octobre 2025.

Les troupes israéliennes contrôlent désormais environ les deux tiers de la bande de Gaza, contre un peu plus de la moitié au moment de l'entrée en vigueur de la trêve, tandis que le Hamas ne maîtrise plus qu'une étroite bande de territoire le long de la côte.

L'offensive israélienne sur Gaza a fait plus de 74.000 morts parmi les Palestiniens depuis 2023, provoqué une crise alimentaire, déplacé l'ensemble de la population du territoire et conduit des chercheurs, ainsi qu'une commission d'enquête des Nations unies, à conclure à un génocide.

Israël rejette les accusations de génocide, affirmant avoir agi en état de légitime défense après l'attaque menée par des combattants dirigés par le Hamas contre son territoire en octobre 2023, qui a fait 1.200 morts et plus de 250 otages.

(Nidal al-Mughrabi, version française Benjamin Mallet)