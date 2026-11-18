Des dizaines de Gazaouis ont fui mercredi leurs camps de fortune dans le centre de la bande de Gaza pour échapper à l'avancée de chars israéliens, l'armée israélienne disant avoir pris pour cible des infrastructures du Hamas d ans une zone dont elle s'était retirée après l'accord de cessez-le-feu conclu fin 2 025 .

C ette offensive terrestre, la première de cette ampleur depuis la trêve, se déroule le long de la route Salahe ddine , qui traverse Gaza du Nord au Sud, à l'ouest de la "ligne jaune" qui délimite la zone sous contrôle israélien, selon des témoins .

Elle intervient au moment où, dans un rapport destiné aux membres du Conseil de sécurité de l'Onu, le "Conseil de la paix" créé par Donald Trump accuse aussi bien Israël que le Hamas de ne pas respecter leurs engagements pour parvenir à une paix durable, en pointant notamment du doigt la poursuite des opérations militaires israéliennes à Gaza.

Le Hamas a qualifié l'opération terrestre lancée mercredi de violation flagrante du cessez-le-feu et de dangereuse escalade.

Une frappe israélienne près du terrain d'opération a fait un mort, selon des médecins palestiniens.

Des frappes israéliennes distinctes ont tué deux personnes à Deir al Balah et dans la ville de Gaza, selon les secouristes palestiniens.

T sahal a indiqué ne pas avoir eu connaissance d'un incident à Deir al Balah.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que l'armée avait ouvert le feu sur un combattant mercredi dans le sud de l'enclave palestinienne.

En dépit de l'annonce en octobre 2025 d'un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis, plus de 1.600 Palestiniens ont été tués à Gaza dans des attaques quasi quotidiennes de Tsahal. Cinq soldats israéliens ont été tués depuis cette date.

Israël, qui occupe et contrôle une grande partie de la bande de Gaza, reproche au Hamas de vouloir regrouper ses forces et de tenter de recomposer son arsenal, en violation de l'accord. Le mouvement armé palestinien dit respecter l'accord conclu l'an dernier et accuse l'Etat hébreu de saboter la trêve.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün)