Gaza-Israël frappe l'hôpital Nasser, au moins 15 morts dont des journalistes

(Actualisé avec communiqué de Reuters §5-6, précisions, photo et TV à disposition)

Des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser situé dans la bande de Gaza ont fait lundi au moins quinze morts, dont quatre journalistes parmi lesquels un travaillait pour Reuters, ont rapporté lundi les autorités sanitaires gazaouies.

Le caméraman Houssam al Masri, qui travaillait pour Reuters, a été tué dans une première frappe tandis que le photographe Hatem Khaled, également employé par Reuters, a été blessé dans une deuxième frappe, ont précisé les autorités.

Selon des témoins, la deuxième frappe sur l'hôpital Nasser est intervenue après l'arrivée de secouristes et de journalistes sur les lieux d'une première frappe.

La diffusion d'images en direct de Reuters depuis l'hôpital, dont s'occupait Houssam al Masri, a été soudainement interrompue au moment de la frappe initiale, selon des images de Reuters.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre la mort de Houssam al Masri, un employé de Reuters, et les blessures d'un autre de nos employés, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser à Gaza aujourd'hui", a déclaré un porte-parole de Reuters dans un communiqué.

"Nous recherchons de toute urgence des informations complémentaires et avons demandé aux autorités de Gaza et d'Israël de nous aider à obtenir une assistance médicale urgente pour Hatem", a ajouté le porte-parole.

L'armée israélienne et le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat sur les frappes.

Les autorités sanitaires gazaouies ont identifié les autres journalistes tués comme étant Mariam Abou Dagga, qui travaillait comme pigiste notamment pour Associated Press, Mohammed Salama, employé de la chaîne Al Jazeera et Moaz Abou Taha.

Un secouriste figure également parmi les victimes, ont-elles ajouté.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a condamné les frappes israéliennes, estimant qu'elles représentaient "une guerre ouverte contre les médias libres".

Plus de 240 journalistes palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza depuis le début du conflit initié par l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, selon le syndicat.

(Reportage Nidal Al Mughrabi, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)