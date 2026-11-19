L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir mis fin à son offensive terrestre lancée mercredi pour, selon elle, démanteler une structure du Hamas dans la bande de Gaza, qui a constitué sa première incursion d'ampleur dans l'enclave palestinienne depuis l'accord de cessez-le-feu conclu en 2025.

Dans un message publié sur Facebook à destination de la population gazaouie, l'armée israélienne écrit avoir mis fin à son "activité contre une infrastructure du Hamas" dans la région. La route de Salaheddine, principale artère reliant le nord au sud de l'enclave, a été réouverte à la circulation.

Des dizaines de Gazaouis ont fui mercredi leurs camps de fortune dans le centre de la bande de Gaza pour échapper à l'avancée de chars israéliens.

La route reste cependant dangereuse, des coups de feu sporadiques continuant de retentir, selon des habitants, forçant les véhicules à rester éloignés de la route.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, que Reuters n'est pas en mesure de vérifier à ce stade, montrent des amas de sable sur la route de Salaheddine et des dommages après le passage des chars.

L'armée israélienne a déclaré mercredi que ses soldats et son personnel du renseignement avaient commencé "une activité opérationnelle ciblée" pour démanteler ce qu'elle a décrit comme un tunnel à l'ouest de la "ligne jaune" qui représentait une menace. La "ligne jaune" délimite la zone sous contrôle israélien.

Les civils ont été invités à se tenir éloignés de la zone, selon Tsahal. Près de 6.000 personnes ont été forcées de fuir mercredi, selon un décompte du Hamas.

Le groupe islamiste avait qualifié l'opération terrestre lancée mercredi de violation flagrante du cessez-le-feu et de dangereuse escalade.

En dépit de l'annonce en octobre 2025 d'un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis, plus de 1.600 Palestiniens ont été tués à Gaza dans des attaques quasi quotidiennes de Tsahal. Cinq soldats israéliens ont été tués depuis cette date.

Israël, qui occupe et contrôle une grande partie de la bande de Gaza, reproche au Hamas de vouloir regrouper ses forces et de tenter de recomposer son arsenal, en violation de l'accord. Le mouvement armé palestinien dit respecter l'accord conclu l'an dernier et accuse l'Etat hébreu de saboter la trêve.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)