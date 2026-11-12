Gaza-Frappe israélienne contre un hôpital du sud de l'enclave, cinq morts

Une frappe effectuée par Israël contre un bâtiment de l'hôpital Nasser situé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a tué au moins cinq personnes, dont un chirurgien, et blessé 20 autres dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré à Reuters un porte-parole de la défense civile de l'enclave palestinienne.

Des dégâts importants ont été causés au bâtiment, a ajouté Mahmoud Basal.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne.

En dépit de l'annonce en octobre 2025 d'un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis, plus de 1.600 Palestiniens ont été tués à Gaza dans des attaques quasi-quotidiennes de Tsahal. Quatre soldats israéliens ont été tués depuis cette date.

Israël, qui occupe et contrôle une grande partie de la bande de Gaza, reproche au Hamas de vouloir regrouper ses forces et de tenter de recomposer son arsenal, en violation de l'accord. Le mouvement armé palestinien dit être engagé à l'accord conclu l'an dernier et accuse l'Etat hébreu de nuire à la trêve.

Israël a lancé une campagne militaire dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, selon les autorités israéliennes.

Plus de 74.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, d'après les autorités gazaouies, tandis que plus de 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, complètement ravagée, ont été déplacés par les bombardements.

Une commission de l'Onu, des experts indépendants et des ONG israéliennes dénoncent de longue date un génocide commis par Israël dans la bande de Gaza. Les responsables israéliens rejettent ces accusations.

Benjamin Netanyahu, dont le rival Gadi Eisenkot a été chargé de former un gouvernement à la suite des élections législatives israéliennes du 27 octobre, est visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés.

Les Etats-Unis et Israël ne reconnaissent pas la légitimité de la CPI, à l'encontre de laquelle l'administration du président américain Donald Trump a pris plus tôt cette année des sanctions.

(Nidal Al-Mughrabi au Caire; rédigé par Jean Terzian)