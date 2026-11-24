Au moins trois Palestiniens ont été tués mardi près d'un poste de police à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, par une frappe effectuée par l'armée israélienne, ont déclaré des représentants des services de santé locaux, ajoutant que cinq autres personnes ont également été blessées dans l'attaque.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne.

En dépit de l'annonce en octobre 2025 d'un cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis, plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis cette date à Gaza dans des attaques quasi-quotidiennes de Tsahal, selon les autorités sanitaires gazaouies. Cinq soldats israéliens ont été tués durant cette même période, selon l'armée israélienne.

Israël, qui a élargi son contrôle de la bande de Gaza depuis l'accord d'octobre 2025 et occupe les deux tiers de l'enclave palestinienne, reproche au Hamas de vouloir regrouper ses forces et de tenter de recomposer son arsenal. Le mouvement armé palestinien dit être engagé à l'accord conclu l'an dernier et accuse l'Etat hébreu de nuire au cessez-le-feu.

Revendiquant le droit à l'autodéfense, Israël a lancé une campagne militaire dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, d'après les autorités israéliennes.

Plus de 74.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, selon les autorités gazaouies. Plus de 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne, complètement ravagée, ont été déplacés par les bombardements et font face à une famine.

Une commission de l'Onu, des experts indépendants et des ONG israéliennes dénoncent de longue date un génocide commis par Israël dans la bande de Gaza. Les responsables israéliens rejettent ces accusations.

(Nidal al-Mughrabi au Caire; rédigé par Jean Terzian)