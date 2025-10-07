Gaza-Fin de la première journée de négociations au sujet du plan de Trump

par Ahmed Fahmy, Nidal al-Mughrabi et Andrew Mills

Des délégations d'Israël et du Hamas ont tenu lundi leur première journée de pourparlers indirects en Egypte sur le plan du président américain Donald Trump, qui prévoit notamment la fin des combats, la libération des otages et l'acheminement de l'aide à Gaza.

L'Etat hébreu et le mouvement palestinien ont chacun approuvé les principes généraux de ce plan, également soutenu par les Etats arabes et occidentaux.

Donald Trump a appelé à des négociations rapides en vue d'un accord final, Washington considérant que la possibilité de mettre fin au conflit - qui dure depuis deux ans - n'a jamais été aussi grande.

"UNE VRAIE CHANCE"

"Je pense vraiment que nous aurons un accord", a dit lundi Donald Trump aux journalistes alors que les délégations se réunissait. "Nous avons une vraie chance de parvenir à un accord, et ce sera un accord durable."

Les deux parties cherchent cependant à clarifier des détails cruciaux du plan, notamment sur des sujets qui ont fait échouer toutes les tentatives précédentes de mettre fin à la guerre et qui pourraient empêcher la conclusion rapide d'un accord.

Alors que Donald Trump a pressé Israël de suspendre ses bombardements sur Gaza dans le cadre des pourparlers, les habitants de l'enclave ont déclaré que l'Etat hébreu avait considérablement réduit son offensive, sans toutefois l'arrêter complètement.

Les autorités sanitaires de Gaza ont fait état de 19 personnes tuées par les frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, soit environ un tiers du bilan quotidien habituel de ces dernières semaines, au cours desquelles Israël a lancé l'une de ses plus importantes offensives avec un assaut sur la ville de Gaza.

REPRISE DES DISCUSSIONS MARDI

Les négociations ont débuté dans la station balnéaire de Charm El Cheikh, sur la mer Rouge, avec des délégations de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar également présentes en tant qu'intermédiaires.

Un responsable palestinien proche des pourparlers a déclaré que la première session de négociations s'était terminée tard lundi et que des discussions supplémentaires devaient se tenir mardi.

Le Hamas a dévoilé les contours de sa position quant à la libération des otages et à l'échelle et au calendrier du retrait d'Israël de la bande de Gaza, a dit le responsable.

Le groupe a également exprimé son inquiétude quant à l'engagement d'Israël à un cessez-le-feu permanent et un retrait total de l'enclave, a-t-il indiqué.

Des explosions ont été entendues dans la ville de Gaza alors que les discussions se terminaient pour la journée en Egypte, indiquant qu'Israël n'avait pas mis fin à ses bombardements.

Les discussions ont débuté à la veille du deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël à l'origine du conflit, au cours de laquelle les combattants du groupe palestinien ont tué 1.200 personnes et fait 251 otages.

La campagne militaire de représailles d'Israël a depuis tué plus de 67.000 Palestiniens et laissé la majorité des 2,2 millions d'habitants de Gaza sans abri et affamés dans les décombres de l'enclave détruite par des bombardements incessants.

Une source sécuritaire israélienne de haut rang a déclaré que les pourparlers ne porteraient initialement que sur la libération des otages et qu'ils donneraient au Hamas quelques jours pour achever cette phase.

Israël ne fera pas de compromis en retirant uniquement ses troupes jusqu'à la "ligne jaune" à Gaza - une limite pour un premier retrait prévu dans le cadre du plan Trump, a déclaré la source. Cette ligne créerait une zone tampon stratégique et la poursuite du retrait dépendrait du respect par le Hamas de certaines conditions.

(Avec Ludwig Burger, Ayhan Uyanik, Ahmed Elimam, Tala Ramadan, Michelle Nichols et Steve Holland, rédigé par Michael Georgy et James Oliphant; version française Camille Raynaud)