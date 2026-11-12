Gaza : dix morts dans des frappes israéliennes dont six dans le bombardement d'un hôpital

Le personnel hospitalier et d'autres personnes inspectent les dégâts à l'intérieur de l'hôpital Nasser à la suite d'une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Des frappes israéliennes ont fait dix morts jeudi dans la bande de Gaza selon les secours palestiniens, dont six dans le bombardement à l'aube de l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud du territoire, l'attaque la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes de fin octobre.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené cette frappe, affirmant avoir visé "un haut responsable du Hamas et d'autres membres de la branche armée du mouvement" islamiste, qu'elle accuse d'avoir utilisé le complexe hospitalier comme "centre de commandement".

Sur des images de l'AFP, des soignants se tiennent au milieu d'une salle dévastée, sous des morceaux de plafond retenus par des barres métalliques. À l'extérieur, des Palestiniens portent des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats et bordées de tentes.

"J'étais sur mon téléphone, en train de lire un peu, quand la frappe a eu lieu, juste après minuit. Le bruit était très fort, ça s'est passé très vite. Le bâtiment a tremblé", a raconté à l'AFP Goher Rahbour, chirurgien britannique bénévole à l'hôpital, ajoutant qu'un médecin palestinien avec lequel il avait opéré mercredi soir figurait parmi les personnes tuées.

"Aucun avertissement préalable"

Cette frappe intervient alors que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une coalition gouvernementale.

En attendant, M. Netanyahu, qui a placé la sécurité d'Israël au cœur de son discours politique, reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires, notamment dans la bande de Gaza.

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de six morts dans cette frappe "à l'intérieur du complexe médical Nasser". L'hôpital a confirmé ce bilan.

Des Palestiniens transportent le corps d'une personne tuée lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lors d'une cérémonie funéraire, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

"Le bâtiment de chirurgie a été bombardé (...) sans aucun avertissement préalable", affirme Ezzeddine Abou Sabha, un ambulancier.

"Ça suffit ! (...) Nous vivons, nous et nos enfants, dans la misère. Ça suffit !", lance Maryam Abou Hatab, qui dit avoir perdu un proche dans cette frappe.

L'armée israélienne affirme avoir ciblé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, chargé selon elle "de superviser les activités des terroristes" et responsable d'opérations contre les soldats ainsi que de la détention d'otages pendant la guerre.

Elle assure avoir diffusé des avertissements préalables et avoir mené une frappe "chirurgicale" pour limiter les victimes civiles.

Quatre autres morts

Israël accuse depuis longtemps le Hamas d'utiliser des établissements hospitaliers à des fins militaires. Le complexe Nasser, l'un des principaux hôpitaux du territoire, a été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Le mouvement palestinien dément, dénonçant un "récit mensonger" destiné à justifier les bombardements.

Son porte-parole, Hazem Qassem, a accusé le Conseil de paix, créé par Donald Trump pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, de ne pas avoir empêché cette attaque.

Des femmes pleurent lors des funérailles de Palestiniens tués lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Ailleurs dans la bande de Gaza, la Défense civile a fait état de quatre autres morts, portant à dix le nombre de personnes tuées jeudi dans le territoire palestinien, selon cette organisation.

Deux personnes ont été tuées dans le centre : l'une par "des tirs israéliens" près du camp d'al-Bureij et l'autre dans une frappe de "drone israélien" visant un véhicule près de Deir el-Balah.

Deux autres personnes, dont une femme, ont été tuées dans une frappe israélienne contre "un véhicule près de l'entrée de l'hôpital al-Chifa", dans la ville de Gaza (nord).

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé avoir "frappé un terroriste" à Deir el-Balah et un autre à Gaza-ville, tout en démentant avoir mené cette seconde frappe à proximité de l'hôpital al-Chifa.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.