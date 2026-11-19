Des civils évacuent leur abri, dans le camp de Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 18 novembre 2026, sur ordre de l'armée israélienne ( AFP / Eyad Baba )

Des familles palestiniennes ont commencé jeudi à regagner leur camp et à constater les dégâts, au lendemain d'une rare opération terrestre israélienne dans le centre de la bande de Gaza.

L'opération s'est déroulée près des camps de réfugiés d'al-Bureij et de Nousseirat, au-delà de la "ligne jaune" établie par Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu pour séparer les zones sous contrôle israélien de celles tenues par le Hamas. Dans cette partie-là, Israël intervient rarement au sol depuis octobre 2025.

"L'opération est terminée", a indiqué jeudi l'armée à l'AFP.

"L'infrastructure souterraine traversait la ligne jaune et (...) avait pour objectif de permettre aux membres de l'organisation terroriste de mener des attaques contre des civils israéliens et des soldats (...) opérant dans la zone de la ligne jaune", a-t-elle ajouté.

L'armée a précisé avoir démantelé une section du réseau de tunnels "après avoir identifié des tentatives du (Hamas) de le restaurer".

Sur des images tournées au nord-est du camp de Nousseirat, de profondes traces de chenilles, vraisemblablement laissées par des chars ou d'autres engins lourds, sillonnent le sol.

À proximité, des habitations éventrées, dont certaines parties ne semblent plus tenir que par des armatures métalliques, côtoient des structures de béton effondrées et des amas de débris.

"Épuisés"

Pour les habitants revenus sur les lieux, cette opération a ravivé les épreuves endurées depuis le début de la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. La grande majorité des plus de deux millions de Gazaouis a été déplacée, souvent à plusieurs reprises.

"Nous sommes épuisés", confie à l'AFP Oumm Mohammed Badawi, une habitante du camp, après avoir pu regagner son foyer. "Arrêtez la guerre. Nous sommes usés par le déplacement".

Hamed Mohammed, lui aussi résident de Nousseirat, partage cette lassitude : "Assez ! (...) Donnez-nous une solution pour que nous puissions vivre, même si ce n'est que dans une cabane, mais qu'on puisse vivre en sécurité".

Le Cogat, organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a annoncé que les Palestiniens pouvaient à nouveau circuler librement dans les secteurs concernés par l'opération, après leur avoir demandé de s'en éloigner.

Mercredi, une source sécuritaire avait fait état d'"intenses tirs d'artillerie" à l'est du camp de Nousseirat, ainsi que de la présence de véhicules militaires près du camp voisin d'al-Bureij.

Cette incursion s'est déroulée en pleine période de tractations politiques en Israël, après les élections législatives de fin octobre. Le centriste Gadi Eisenkot tente de former une coalition pour mettre fin à l'ère du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

Quatre morts dans des frappes

Dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, M. Netanyahu, dont l'image de "Monsieur Sécurité" a été profondément écornée par l'attaque du 7-Octobre, conserve la responsabilité des opérations militaires, à Gaza comme ailleurs.

Des bâtiments détruits et des tentes de déplacés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

L'armée a affirmé avoir agi en réponse à des violations du cessez-le-feu par le Hamas, qui a dénoncé de son côté "une violation flagrante" de l'accord.

Malgré la trêve, Israël - qui exige du mouvement islamiste un désarmement total - continue de mener des frappes sur le territoire palestinien.

Quatre Palestiniens ont encore été tués jeudi dans des attaques séparées sur la ville de Gaza, au moyen de drones et de tirs d'artillerie, selon la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.

L'armée a indiqué vérifier ces informations.

Depuis octobre 2025, les forces israéliennes ont étendu leur contrôle de 53% à plus de 60% du territoire. La plupart de la population palestinienne s'entasse dans les zones restantes, tenues par le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

Plus de 1.640 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu dans le territoire, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

Dans le même temps, l'armée israélienne a déploré la perte de sept soldats, ainsi que d'un intervenant civil.