Gaza : des bombardements israéliens répondent à des nouveaux tirs de roquettes

De nouvelles salves de roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visé plusieurs villes israéliennes, dont Ashkelon, mercredi matin. L'armée israélienne a riposté en frappant à nouveau les positions du djihad islamique dans le territoire palestinien.Les bombardements de l'aviation israélienne mercredi ont fait au moins huit morts, dont des membres des forces al-Qods, branche armée du djihad islamique, selon ce dernier. De son côté, le ministère gazaoui de la Santé évoque quatre autres morts et indique que ces frappes porteraient à au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés le bilan des opérations israéliennes menées depuis mardi dans la bande de Gaza.« Cessez vos attaques, ou vous prendrez encore plus de coups », a prévenu mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'adresse du Jihad islamique,Au moins 250 roquettes tirées sur IsraêlMardi vers 4 heures du matin, l'armée israélienne et le Shin beth (service de renseignement intérieur) israélien ont mené une opération ciblée contre un haut commandant du djihad islamique, Baha Abou al-Ata, et son épouse Asma, dans leur appartement du nord-est de la bande de Gaza.Aussitôt, le groupe armé rival du Hamas, mouvement islamiste qui contrôle l'enclave palestinienne, a lancé un barrage de roquettes. Depuis mardi, au moins 250 projectiles ont ainsi été tirés depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne dit en avoir intercepté 90 % grâce à son système antimissile « Iron Dome ».Âgé de 41 ans, père de cinq enfants, Baha Abou Al-Ata avait rejoint les rangs du djihad islamique dans les années 1990 et était son commandant pour le nord de Gaza. Un émissaire des Nations-Unies au Caire« Il était responsable de plusieurs attaques terroristes, de tirs de roquettes sur l'Etat d'Israël ces derniers mois et avait l'intention de perpétrer des attaques imminentes », a affirmé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, ajoutant que ...