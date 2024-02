Gaza: Biden espère une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan

Une trêve entre Israël et le Hamas pourrait intervenir la semaine prochaine à Gaza et durer jusqu'à la fin du ramadan pour permettre la libération des otages par le mouvement islamiste palestinien, selon le président américain Joe Biden, après bientôt cinq mois de guerre.

L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis tentent de négocier une nouvelle trêve alors que le bilan de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement palestinien sur le sol israélien approche les 30.000 morts à Gaza.

Dans le territoire dévasté, plongé dans une crise humanitaire majeure, 2,2 millions de personnes, selon l'ONU, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine.

Les médiateurs espèrent obtenir une pause des combats avant le début du ramadan, le mois de jeûne sacré des musulmans, qui commence le 10 ou le 11 mars au soir, mais les demandes des deux camps paraissent irréconciliables.

Le Hamas réclame notamment un cessez-le-feu définitif avant tout accord sur les otages, tandis qu'Israël affirme que la trêve doit servir à tous les libérer et que la guerre se poursuivra jusqu'à l'élimination totale du Hamas.

Joe Biden a évoqué lundi soir sur NBC "un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans des opérations durant le ramadan" pour "faire sortir tous les otages" détenus par le Hamas.

"J'ai espoir que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu", avait-il déclaré plus tôt, tout en nuançant: "mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches, ce n'est pas encore fait".

Un responsable israélien, sous couvert d'anonymat, a déclaré au site d'information Ynet que "la tendance est positive" alors que le Hamas n'a pas réagi aux propos de M. Biden.

A Doha, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a exprimé mardi son "espoir, sans être nécessairement optimiste, de pouvoir annoncer quelque chose aujourd'hui ou demain" concernant "un accord quelconque".

"Nous visons tous cet objectif, mais la situation reste changeante sur le terrain", a-t-il ajouté en référence à une pause pendant le ramadan.

Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, l'émir du Qatar, pays au centre des efforts de négociations et qui héberge la direction politique du Hamas, a entamé mardi une visite de deux jours à Paris. Il doit évoquer les discussions sur une trêve avec le président français, Emmanuel Macron.

Carte montrant le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, l'aéroport d'al-Arich en Egypte et les points d'inspection des camions d'aide destinés à Gaza situés à Nizzana et Kerem Shalom ( AFP / Laurence SAUBADU )