Funérailles des Palestiniens tués lors d'une frappe israélienne, à Khan Younis

LE CAIRE, 24 novembre (Reuters) - Au moins six Palestiniens ‌dont deux policiers ont été tués mardi dans la bande de Gaza par des frappes ​aériennes israéliennes, selon les autorités sanitaires et la police locales.

Trois personnes sont mortes dans l'attaque d'un poste de police à Khan Younès, dans le sud de l'enclave. Le ministère de l'Intérieur ​local dirigé par le Hamas a déclaré que deux des victimes étaient des policiers.

Cinq autres personnes ont été blessées ​dans cette attaque.

L'armée israélienne n'a fait au commentaire ⁠à ce stade.

Des sources médicales ont par la suite annoncé la mort de trois ‌autres personnes tuées plus au nord, dans le corridor de Netzarim.

Israël, qui affirme que le Hamas s'est réarmé et lance des attaques en violation ​du cessez-le-feu conclu en octobre ‌2025, a intensifié ses frappes contre le mouvement ces derniers mois.

Le ⁠Hamas nie tenter de mener des attaques ou de reconstituer son arsenal et accuse Israël de violer ce cessez-le-feu et de saper les efforts pour mettre en oeuvre le plan ⁠du président américain Donald ‌Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Ce plan ⁠prévoit entre autres le retrait d'Israël et le désarmement du Hamas.

Le cessez-le-feu d'octobre 2025 ‌a mis fin à la plupart des combats dans la bande de Gaza, ⁠engagés par l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée le 7 ⁠octobre 2023 par le ‌Hamas dans le sud d'Israël, qui avait fait environ 1.200 morts et entraîné l'enlèvement de ​251 otages emmenés à Gaza. Plus de ‌74.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne qui s'en est suivie, selon les chiffres des autorités palestiniennes.

Au ​moins 1.600 Palestiniens ont été tués par Israël dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un an, selon les autorités sanitaires locales, tandis que ⁠Tsahal a fait état de la mort de cinq soldats israéliens.

Israël contrôle actuellement les deux tiers de la bande de Gaza. La quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants du territoire vivent dans le tiers restant de l'enclave, toujours sous le contrôle effectif du Hamas, au milieu de ruines, principalement dans des abris de fortune et des bâtiments endommagés.

(Nidal al-Mughrabi, ​Version française Benoit Van Overstraeten)