Gaza : au moins 16 Palestiniens tués dans de nouvelles frappes israéliennes

L'escalade ne montre pas le moindre signe d'apaisement. Au moins 16 Palestiniens ont été tués mercredi dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, d'où des salves de roquettes ont visé sans cesse des villes d'Israël. Ces morts portent à 26 le nombre de Palestiniens tués, dont trois enfants, depuis une opération israélienne qui a tué mardi à l'aube un commandant du groupe armé Jihad islamique à Gaza, élément déclencheur de cet accès de violences.Pour le deuxième jour consécutif, les sirènes d'alerte ont retenti mercredi dans plusieurs villes israéliennes aux alentours de Gaza, dont Ashkelon, après de nouveaux tirs de roquettes qui ont précipité dans la foulée des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. #BREAKING: Since this moring 10s of rockets have been launched from Gaza towards Israel pic.twitter.com/2DIvoVuywi-- Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2019 L'armée israélienne a dit viser des positions du Jihad islamique, notamment un site où des combattants de ce groupe islamiste s'apprêtaient, selon elle, a tiré un missile antichar sur Israël. Ces frappes israéliennes ont fait 16 morts mercredi, selon le ministère de la Santé à Gaza.Mardi, l'armée et les services de sécurité intérieure israéliens (Shin Beth) avaient mené une opération ciblée contre le haut commandant du Jihad islamique, Baha Abou al-Ata, et sa femme, dans leur appartement du nord-est de la bande de Gaza. Le Jihad islamique a lancé dans la foulée un barrage de roquettes sur Israël, sans faire de mort.Les menaces de NetanyahouDepuis mardi, au moins 360 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël, selon le dernier bilan de l'armée israélienne, qui a dit avoir intercepté environ 90 % de ces projectiles grâce à son système antimissile « Dôme de fer ». Une roquette a endommagé une maison, une autre une usine, et une autre encore est tombée sur une autoroute, ...