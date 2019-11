Gaza : accord de cessez-le-feu après deux jours d'affrontements

Un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi matin dans la bande de Gaza après deux jours de combats entre les forces israéliennes et le Jihad islamique. Ces affrontements ont fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne, où vivent environ deux millions de personnes.Pour tenter de freiner cette nouvelle spirale de violence, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, était arrivé mercredi au Caire afin de mener avec les Egyptiens, qui bénéficient d'une forte influence sur Gaza et de relations officielles avec Israël, une médiation en vue d'une « désescalade urgente ».Cet accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à 5 h 30, indique une source égyptienne au fait de la médiation. Il « intervient à la suite des efforts de l'Egypte » et a reçu l'aval « des factions palestiniennes incluant le Jihad islamique », indique un haut responsable de ce mouvement.Six membres d'une même famille tuésSelon ce responsable égyptien, l'accord stipule aussi que les factions palestiniennes doivent s'assurer de « maintenir la paix » lors de manifestations contre le blocus israélien sur Gaza et pour le retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres.De son côté, Israël doit cesser ses frappes et « s'assurer d'un cessez-le-feu » lors de ces manifestations de la « marche du retour » qui ont fait plus de 300 morts et des milliers de blessés dans la bande de Gaza, selon cette source.Plus tôt dans la nuit de mercredi à jeudi, huit membres d'une même famille palestinienne, dont cinq enfants, ont été tués dans une frappe israélienne visant des éléments du Jihad Islamique dans la bande de Gaza, selon le ministère local de la Santé. Ces décès portent à 34 le nombre de morts depuis mardi dans des frappes israéliennes visant le Jihad Islamique à Gaza, qui ont fait également 111 blessés. Plus de 360 roquettes lancées sur IsraëlLa séquence avait débuté ...