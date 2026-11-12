Gaza : 11 morts dans des frappes israéliennes, jour le plus meurtrier depuis les élections en Israël

Le personnel hospitalier et d'autres personnes inspectent les dégâts à l'intérieur de l'hôpital Nasser à la suite d'une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Des frappes israéliennes ont fait 11 morts jeudi dans la bande de Gaza selon les secours palestiniens, dont six lors du bombardement de l'hôpital Nasser à Khan Younès, dans le sud du territoire, la journée la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené la frappe sur l'hôpital, affirmant avoir visé "un haut responsable du Hamas et d'autres membres de la branche armée du mouvement" islamiste, qu'elle accuse d'avoir utilisé le complexe hospitalier comme "centre de commandement".

Il s'agit de la frappe au bilan le plus lourd depuis les élections législative du 27 octobre.

Sur des images de l'AFP, des soignants se tiennent au milieu d'une salle dévastée, sous des morceaux de plafond retenus par des barres métalliques. À l'extérieur, des Palestiniens portent des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats et bordées de tentes.

"J'étais sur mon téléphone, en train de lire un peu, quand la frappe a eu lieu, juste après minuit. Le bruit était très fort, ça s'est passé très vite. Le bâtiment a tremblé", a raconté à l'AFP Goher Rahbour, chirurgien britannique bénévole à l'hôpital, ajoutant qu'un médecin palestinien avec lequel il avait opéré mercredi soir figurait parmi les personnes tuées.

"Aucun avertissement préalable"

Cette frappe intervient alors que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une coalition gouvernementale.

En attendant, M. Netanyahu, qui a placé la sécurité d'Israël au cœur de son discours politique, reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires, notamment dans la bande de Gaza.

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de six morts dans cette frappe "à l'intérieur du complexe médical Nasser". L'hôpital a confirmé ce bilan.

Des Palestiniens transportent le corps d'une personne tuée lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lors d'une cérémonie funéraire, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

L'armée israélienne affirme avoir ciblé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, chargé selon elle "de superviser les activités des terroristes" et responsable d'opérations contre les soldats ainsi que de la détention d'otages pendant la guerre.

Elle assure avoir diffusé des avertissements préalables et avoir mené une frappe "chirurgicale" pour limiter les victimes civiles.

Cinq autres morts

Israël accuse depuis longtemps le Hamas d'utiliser des établissements hospitaliers à des fins militaires. Le complexe Nasser, l'un des principaux hôpitaux du territoire, a été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Le mouvement palestinien dément, dénonçant un "récit mensonger" destiné à justifier les bombardements.

Son porte-parole, Hazem Qassem, a accusé le "Conseil de paix", créé par Donald Trump pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, de ne pas avoir empêché cette attaque.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé jeudi à "protéger" les établissements de santé, indiquant avoir recensé 1.056 attaques contre ces structures à Gaza depuis le début de la guerre, qui ont fait 1.010 morts.

Des femmes pleurent lors des funérailles de Palestiniens tués lors d'une frappe aérienne israélienne à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 novembre 2026 ( AFP / Eyad Baba )

La Défense civile a également fait état de cinq autres morts dans le territoire palestinien, portant à 11 le nombre de personnes tuées jeudi, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis les élections en Israël selon l'organisation.

Deux personnes ont été tuées dans le centre : l'une par "des tirs israéliens" près du camp d'al-Bureij et l'autre dans une frappe de "drone israélien" visant un véhicule près de Deir el-Balah.

Trois autres personnes, dont une femme, ont été tuées dans deux frappes, l'une menée par un drone et l'autre visant "un véhicule près de l'entrée de l'hôpital al-Chifa", dans la ville de Gaza (nord).

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé avoir "frappé un terroriste" à Deir el-Balah et un autre à Gaza-ville, tout en démentant avoir mené cette seconde frappe à proximité de l'hôpital al-Chifa.

Enfin, un nourrisson de neuf mois a été retrouvé mort d'hypothermie jeudi dans la tente où sa famille avait trouvé refuge à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.